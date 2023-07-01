حجاج بيت الله يبيتون بمنى ليلة الثالث عشر من ذى الحجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يوليو 2023 12:30 صباحاً - يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج، ونتعرف على ما ينبغى للحاج فعله يوم التشريق الثالث وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الثالث عشر من ذى الحجة.

- اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

ـ المبيت بمنى ليلة الثالث عشر لرمى الجمرات الثلاث بعد الزوال.

- فإن عزمت الرجوع إلى بلدك فطف طواف الوداع، أما الحائض والنفساء فليس عليهما طواف وداع، إلا إذا طَهُرَتا قبل السفر فوجب عليهما.

- قال الله تعالى "وأتموا الحج والعمرة لله" وبذلك تمت مناسك الحج ولله الحمد والمنة.

ـ يستحب للحاج أن يزور المسجد النبوي بالمدينة، لكنه ليس من مناسك الحج كما يظنه كثير من الناس.