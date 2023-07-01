مواطنون يحتفلون بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو من الشيخ زايد.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يوليو 2023 12:30 صباحاً - رصدت قناة "إكسترا نيوز" احتفالات المصريين بالذكرى العاشرة لثورة الـ 30 من يونيو فى الشيخ زايد.

10سنوات مضت على ثورة 30 يونيو، ونحن نحتفل بذكرى الثورة نستحضر روح هذه الثورة التى انقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان، التى فككت مفاصل الدولة، وضربت بأمنها القومى عرض الحائط.

"ثورة 30 يونيو" جاءت لتبنى وطنًا، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، ومنذ ذلك الوقت الذى انطلقت فيه الثورة، نجحت الدولة على مدار أكثر من 10 سنوات مضت فى استعادة الأمن وبناء الاقتصاد فى معركة حياة أو موت فى حب مصر على جميع الجبهات.

كان لثورة 30 يونيو الفضل فى تغيير مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية والحديثة على كافة المستويات، ترتكز على دعائم قوية من التلاحم الشعبي والاصطفاف الوطني لمجابهة التحديات.