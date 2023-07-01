أشرف سنجر: الرئيس السيسى استطاع أن يستعيد دور مصر الإقليمى رغم المعوقات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن السياسة الخارجية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتمدت على الثبات فى الداخل واستقرار الوضع السياسى فى مصر، ما مكن مصر من الانطلاق فى آفاق متعددة.





وأضاف سنجر، فى مداخلة مع فضائية "القاهرة الإخبارية": "نتحدث عن بوصلة محددة وهى الحفاظ على الاستقرار وحل النزاعات بكل الوسائل السلمية، خصوصا وأن مصر واجهت تحديات تتعلق بالحدود الملتهبة". وتابع: "مصر واجهت تحديات خطيرة للحفاظ على أمن شعبها، وهو تحد واجهه الرئيس عبد الفتاح السيسى". واستطرد: "الرؤية الأمريكية تفهم ترجمة السياسة المصرية الخارجية بشكل دقيق، وما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى تحمل المسؤولية". وأكد أن مصر أدارت كل الأزمات من السورية وحتى الفلسطينية والليبية بدقة.

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