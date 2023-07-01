المفتى: المصريون أعلنوا رفضهم لاستمرار الإخوان لعدم التزامهم بحب الوطن

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن المتدين الحقيقى هو ذلك المتبع للمنهج الشرعى الصحيح، المأخوذ عن العلماء، وهذا المنهج هو ما عبر عنه ابن عباس حين أخبر الخوارج أنه جاءهم من عند الصحابة، الوارثين العلم عن النبى الكريم، وورَّثوه للتابعين وتابعيهم حتى وصل إلى الأزهر الشريف. ذلك المنهج الصحيح الذى يربط بين الشكل والمضمون بوضوح تام، ولا يفصل بحال بينهما.

وشدد فضيلة المفتى على أن المنظومة الإسلامية كلها تركز على الجوهر أكثر من الشكل؛ والمسلم المتدين الحقيقى كذلك شخصيته واحدة فى العلن والخفاء، فلا يستغل جانبًا لتحقيق مصلحة ما، ولذلك كان الإنسان المستغل لحاجة الناس عن طريق الدين، غاشًّا للناس.

وتعجب مفتى الجمهورية من أصحاب التدين الشكلى الذين يزعمون الاختصاص بالحق من دون سائر الخلق، رغم أن شريعة الإسلام تشهد للأمة كلها بالخيرية؛ فجماعات التشدد تخص نفسها بالهداية والاستقامة، وترمى الناس بالزيغ والهلاك والخطأ.

وأكد فضيلة مفتى الجمهورية أن فكر الإخوان غريب على البيئة المصرية؛ ولذا لم تنجح جماعة الإخوان فى احتواء الشعب المصري، ولا الاندماج معه؛ لأن فكرهم ومنهجهم قائم على الاستعلاء والاستكبار.

وشدد مفتى الجمهورية على أن الإخوان احتكروا الحقيقة والحق لأنفسهم، بل احتكروا اسم الإسلام لجماعتهم، حتى وصل بهم الأمر إلى الحكم بجاهلية المجتمع، وبالتالى تبرير الصراع والصدام مع الشعب.

وأضاف فضيلته أن المصريين انطلقوا فى مثل هذا اليوم المجيد الثلاثين من يونيو فأعلنوا رفضهم لاستمرار العقد الاجتماعى الذى مكن هذا الفصيل من السلطة السياسية للدولة المصرية؛ لعدم التزامهم بحب الوطن وتحقيق مصالحه.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن غياب المنهجية الأزهرية عن جماعة الإخوان كانت من أسباب ضلالهم وانحرافهم، تلك المنهجية التى تُعد بمثابة المنهجية التدريجية، فيتعلم الطالب فى البداية مبادئ العلوم بحفظ المتون مع حفظه للقرآن الكريم والسنة المطهرة، ثم ينتقل إلى دراسة علوم أوسع وأعمق وبشيء من التفصيل.

وأكد فضيلته على أهمية المنهجية الأزهرية والبيئة الأزهرية فى تشكيل عقل ووجدان الطالب الأزهري، فدراسة الآراء المتعددة فى الفقه واللغة والعقيدة يرسخ فكرة التعايش وقبول الآخر عند الطالب الأزهري، وكذلك مجاورته لطلاب من أجناس مختلفة؛ فكل هذه الظروف تكوِّن إنسانًا متوائمًا وقابلًا بالفعل للتعايش مع كل الرؤى ولا يعرف الإقصاء الذى يُعد من أبرز سمات جماعة الإخوان.

وأوضح فضيلة المفتى أنك لن تجد أزهريًّا معتبرًا يؤيد أو يوافق هذه الجماعة، بل تواتر عن علماء الأزهر جيلًا بعد جيل رفضهم لأفكارهم، مشيرًا إلى المضايقات السابقة من هذه الجماعة للأزهر وللإفتاء المصرية، وحتى الآن فالذباب الإلكترونى لا يتوانى عن الهجوم على دار الإفتاء المصرية فور التنديد بأفعالهم الشنيعة المخالفة للدين.

وعن عدم حب جماعة الإخوان للوطن المصرى وللأوطان؛ ظنًّا منهم أنها مجرد حفنة تراب، قال فضيلته: إن الجماعات المتطرفة عمومًا تنطلق من نفى فكرة الوطن، إنهم لا يعترفون بالوطن، ولكن يعترفون بالتدمير والهلاك والإضرار بالمجتمع كما فعلوا من أعمال قتل وحرق للمساجد والكنائس مشيرًا إلى أن انتماء الإنسان إلى المكان الذى ولد فيه فطرة إنسانية فطر الناس عليها، فالإنسان مجبول على حب الأوطان، والنصوص الشرعية من قرآن وسنة نصت على ذلك، ومن يقولون إن الوطن حفنة من التراب يتجاوزون فى حق الأوطان فى إساءة منهم لتاريخ الإنسان والمكان الذى ولد فيه، فإن حب الوطن جزء من الإيمان، مثلما جعل النبى صلى الله عليه وسلم حب مكة من الإيمان.