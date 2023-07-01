خالد محجوب لـ«الشاهد»: أشكر شعب مصر من أعماق قلبى لدوره فى 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وقال خلال تقيدم شهادته مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه أول مرة يظهر فى حديث تلفزيوني، لذا أراد أن يوجه رسالة شكر من أعماق قلبه لشعب مصر.

وأضاف: "الشعب المصرى مهما تتحدث عنه، لن تكفيه حقه على مدار التاريخ، وليس 30 يونيو فقط، شعب عظيم، قام بثورة عظيمة، سنده جيش مصر العظيم بقيادة قائد عظيم، أوصل مصر إلى بر الأمان، لنتمكن الآن من أن نجلس لنحكى لأولادنا وأحفادنا فى المستقبل، وحتى تكون هذه الشهادة منارة وإيضاح أمر الجماعات حتى لا يقعون فريسة لفكر متطرف يعود على الوطن بخسائر كبيرة".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.