جدة - نرمين السيد - واصلت قناة الوثائقية بث الأحداث التى شهدتها البلاد قبل 10 سنوات، تحت شعار "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، والتى رصدت خطوات ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت الضربة القاضية لعصابة الإرهاب فى كل ربوع الوطن.





وعرضت قناة الوثائقية ما حدث فى الـ 1 يوليو 2013، وهو تزايد حالة الغضب الشعبى فى الشارع مع الإصرار على رحيل الجماعة الإرهابية من الحكم وامتلاء الميادين عن آخرها بالمتظاهرين. أيضا أصر المتظاهرون وقتها على عدم ترك الميادين إلا برحيل المعزول محمد مرسى، وخرجت مانشيتات الصحف فى اليوم التالى ترصد حركة المظاهرات والغضب الشعبى فى الشوارع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. الوثائقية ترصد ما حدث فى 1 يوليو 2013 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.