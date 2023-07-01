خالد محجوب: تلقيت رسالة تهديد بالقتل من الجماعة الإرهابية وأنا فى الثانوية

جدة - نرمين السيد - وقال خلال تقديم شهادته مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كنا نقطن فى حلوان، وتلقيت فى الفيلا بحلوان وأنا فى الصف الثانى الثانوي، خطاب فى البريد رسالة تهديد مباشرة لوالدى ولأولاده، سلمتها، والوالدة طمنتنا وقالت لنا الوالد له دور وطني".

ولفت إلى أنه منذ تلك اللحظة، بدأ يطلع على كتابات تلك الجماعة التى تهدد بقتل الناس، فقرأ الرسالة القطبية، وقرأ عن نشأة الإخوان، وكل حاجة عنهم، ليعرف مصير والده.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.