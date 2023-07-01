شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولى العهد السعودى بنجاح موسم الحج

جدة - نرمين السيد - تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وتيسير أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج فى سهولة ويسر.





وأعرب شيخ الأزهر عن خالص تقديره للدور الكبير الذى تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولى العهد السعودي، فى توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، الذين يفدون إلى المملكة العربية السعودية من كل فج عميق لأداء هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام، فى ظل حالة من الأمن والسلام والرعاية التى توفرها لهم المملكة بكافة مؤسساتها ومواطنيها، الذين لا يدَّخرون جهدًا من أجل راحة ضيوف الرحمن، وإرشادهم والتيسير عليهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين، وأن يُديمَ عليها نعم الأمن والأمان والسلامة والرخاء والاستقرار.

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