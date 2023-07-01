الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، كما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 34 24 العاصمة الإدارية 35 23 6 أكتوبر 35 23 بنها 34 23 دمنهور 32 23 وادى النطرون 34 23 كفر الشيخ 31 22 المنصورة 34 23 الزقازيق 35 23 شبين الكوم 34 23 طنطا 34 22 دمياط 30 22 بورسعيد 31 23 الإسماعيلية 35 22 السويس 35 23 العريش 31 22 رفح 30 21 رأس سدر 36 24 نخل 35 18 كاترين 33 17 الطور 36 26 طابا 35 26 شرم الشيخ 38 27 الإسكندرية 29 22 العلمين الجديدة 29 22 مطروح 28 22 السلوم 29 23 سيوة 35 22 رأس غارب 37 27 الغردقة 39 28 سفاجا 38 27 مرسى علم 37 26 شلاتين 36 27 حلايب 33 28 أبو رماد 36 27 رأس حدربة 33 28 الفيوم 35 24 بنى سويف 35 24 المنيا 36 24 أسيوط 36 25 سوهاج 38 26 قنا 39 26 الأقصر 40 27 أسوان 41 28 الوادى الجديد 40 27 أبو سمبل 39 27

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