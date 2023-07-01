15 عاما على إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط.. مصر تواصل بناء الشراكات الدولية

جدة - نرمين السيد - وعملت مصر، طوال تلك السنوات، على تحقيق الأهداف التى أطلق من أجلها الاتحاد، وعلى رأسها تعزيز الشراكة الأورومتوسطية التى أقيمت عام 1995، وعرفت باسم "عملية برشلونة"، وسعت القاهرة لبناء شراكة سياسية واقتصادية وثقافية حقيقية مع الـ43 دولة عضو بالاتحاد من أجل المتوسط، لا سيما فى ضوء العلاقات الحضارية الطيبة التى جمعت بينهم على أساس التعاون والمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

سفراء مصر لدى عدد من دول الاتحاد من أجل المتوسط، أكدوا - فى تصريحات، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لتأسيس الاتحاد - على أن جميع البلدان شمالا وجنوبا تعتبر مصر دولة صديقة، ويتمسكون بالشراكة والتعاون والتقارب معها، باعتبارها قوة إقليمية عظمى فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وبفضل سياستها ودبلوماسيتها الحكيمة الداعمة دائما لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى، والتنمية لشعوب منطقتها.

سفير مصر بفرنسا

يقول السفير علاء يوسف، سفير مصر بفرنسا ومندوبها الدائم لدى منظمة "اليونسكو" - فى تصريح - إن مصر تتمتع بمكانة متميزة وتقدير كبير من جانب الدول الأوروبية فى شمال المتوسط وبين دول جنوب المتوسط، مذكرا بأنه عقب تولى مصر الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط مع فرنسا عام 2008، اضطلعت القاهرة بدور ريادى ومحورى فى تسيير أعمال الاتحاد والقيادة المشتركة له، كما تولت أعمال التنسيق بين الدول العربية فى جنوب المتوسط والتحدث باسمها فى الاجتماعات، واستمرت فى تولى هذا الدور المهم داخل الاتحاد من أجل المتوسط لفترة طويلة.

وأكد أن بلدان المتوسط تثق فى مصر وفى رؤيتها ومواقفها، وتنظر إليها نظرة احترام وتقدير، مضيفا أن تلك الدول تعلم جيدا الثقل الذى تتمتع به مصر فى إقليمها وأن سياساتها وبرامجها وخططها مبنية دائما على تعزيز الاستقرار وإرساء مبادئ السلام والقانون الدولى، والعمل على تسوية النزاعات بشكل سلمى.

وألقى السفير علاء يوسف - الذى شارك مع الوفد الدبلوماسى المصرى فى جميع مراحل تدشين الاتحاد منذ "قمة باريس من أجل المتوسط" فى يوليو 2008 - الضوء على دور مصر المهم فى ميلاد المنظمة الأورومتوسطية، وحضورها - إبان فترة ترأسها أول رئاسة مشتركة للاتحاد مع فرنسا - جميع الاجتماعات من أجل تنسيق الملفات المختلفة وبحث وتناول كافة الموضوعات ذات الصلة، فضلا عن الاجتماع الوزراى فى نوفمبر 2008 بمدينة مارسيليا للإعلان عن إنشاء الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ومقرها برشلونة.

وتابع أن مصر حرصت على التواجد بقوة والمشاركة فى كافة أنشطة وفعاليات المنظمة ودعم الجهود والمشروعات التى تهدف إلى خدمة شعوب المنطقة، موضحا فى هذا الصدد أن الاتحاد من أجل المتوسط يعمل على تنفيذ مشروعات محددة من شأنها أن تحدث أثرا طيبا وعائدا ملموسا لدى المجتمعات بمنطقة المتوسط فى ستة مجالات رئيسية: تنمية الأعمال، التعليم العالى والبحث العلمى، الموضوعات الاجتماعية، الطاقة والمناخ، النقل والتنمية الحضرية، المياه والبيئة، مضيفا أن جميعها مجالات تمثل أهمية كبيرة لمصر.

السفير علاء يوسف، الذى تم انتدابه من قبل وزارة الخارجية المصرية من العام 2010 وحتى 2014، لتولى منصب المستشار السياسى للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وكان يتابع فى هذا التوقيت تنفيذ أكثر من 30 مشروعا، لفت إلى الاهتمام الكبير باستفادة مصر من تلك المشروعات بما يتناسب مع أولوياتها واحتياجاتها التنموية وتطلعاتها.

وشدد أول دبلوماسى مصرى عمل داخل مقر السكرتارية العامة للاتحاد من أجل المتوسط بقصر "بيدرالبيس" ببرشلونة، على أن دول الاتحاد تهتم بتنسيق المواقف مع مصر وتبادل وجهات النظر معها، وتعتبرها نقطة مضيئة بالمتوسط ومثالا يحتذى به فى مسيرة تحقيق التنمية المستدامة وتطلعات الشعوب، واحترامها لمبادىء حسن الجوار والاتفاقيات الدولية.

سفير مصر ببلچيكا

ومن بروكسل، حيث مقر الاتحاد الأوروبى الذى يترأس بالشراكة مع الأردن الرئاسة الحالية للاتحاد من أجل المتوسط، يؤكد السفير الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر بمملكة بلجيكا، ومؤسسات الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطى، والسفير غير المقيم لدى دوقية لوكسمبورج الكبرى - فى تصريح - أن دول أوروبا تعتبر مصر ركيزة التعاون الأورومتوسطى ما بين شمال وجنوب المتوسط لعدة اعتبارات جغرافية وتاريخية، من بينها موقع مصر الفريد فى قلب العالم والذى جعلها حلقة الوصل بين الضفتين ونقطة تلاقى قارات العالم إفريقيا وآسيا وأوروبا.

ونوه بالعلاقات التاريخية والثقافية الوثيقة بين مصر وبلدان المتوسط، وذلك فى إشارة لدور مكتبة الإسكندرية كمنارة لنقل الثقافة ما بين الشمال والجنوب، مضيفا أنه وفى هذا الإطار تقرر أن يكون مقر "مؤسسة اناليند للحوار بين الثقافات" فى الإسكندرية تلك المدينة العريقة رمز الإشعاع الثقافى والحضارى وجسر التواصل ما بين الجانبين.

وقال سفير مصر ببروكسل، إن العلاقات بين دول الشمال والجنوب شهدت خلال السنوات الأخيرة كثافة فى التفاعلات والاتصالات، لا سيما فى ظل اقتناع دول الشمال بأن أمن أوروبا والبحر المتوسط مرتبط بشكل وثيق باستقرار جنوب منطقة المتوسط خاصة بعد بروز تهديدات مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب، ولذلك حرص الاتحاد الأوروبى على توثيق العلاقات وعقد اتفاقيات شراكة مع دول الجنوب العربى منذ بداية الألفية الثانية.

وأبرز السفير بدر عبد العاطى، حرص مصر على ألا ينظر الشمال للجنوب على أنه مصدر للتهديدات بسبب الهجرة غير الشرعية والإرهاب بل كمنطقة تزخر بالفرص الاستثمارية وبكل أنواع الطاقة: الأحفورية والجديدة والمتجددة والنظيفة والخضراء، موضحا أن علاقة مصر مع دول الشمال تحولت من مانح ومتلقى لتصبح علاقة ما بين شركاء متساويين فى الحقوق والواجبات.

وتابع أن دول الشمال ترى مصر كمصدر مهم وآمن لإمدادات الطاقة لأوروبا التى تستعد لتنويع مصادر الطاقة منذ الأزمة الأوكرانية بكافة أنواعها سواء الأحفورية وخاصة الغاز أو الطاقة الجديدة والمتجددة التى يتم توليدها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلا عن الطاقة النظيفة ممثلة فى الهيدروجين الأخضر.

وأردف أن الاتحاد الأوروبى يقدر ما لدى مصر من إمكانيات كبيرة فى مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع والتصدير إلى أوروبا فى ظل قربها الشديد من سلاسل التوريد، مذكرا بأن هذا ما شاهدناه العام الماضى مع اندلاع الأزمة الأوكرانية، حيث زادت صادرت مصر من الغاز المسال بنحو 176%؜ بفضل الاكتشافات الكبيرة بشرق المتوسط، فضلا عن امتلاك مصر لأكبر محطتين إسالة فى دمياط وإدكو، وتمتعها كذلك بفائض كبير من الطاقة المتجددة التى يتم توليدها من الطاقة الشمسية والرياح.

وكشف فى هذا الصدد عن اتفاق يجرى حاليا حول مشروعين لتصدير الفائض الكبير من الكهرباء، بفضل استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من مصر لأوروبا، عبر كابلات بحرية تحت سطح البحر المتوسط.

وأشار إلى حاجة أوروبا لاستيراد نحو 10 ملايين طن من الهيدروجين والأمونيا الخضراء فى ظل التوجه الأوروبى نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، ما يعنى أن دول جنوب المتوسط ستكون مركزا محوريا لإنتاج هذا الكم المطلوب من الهيدروجين الأخضر، منوها بنجاح مصر خلال قمة المناخ "COP27" بشرم الشيخ، فى إبرام الكثير من التعاقدات مع شركات أوروبية كبرى مثل "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية؛ لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح، وكذا مجموعة الشحن الدنمركية "إى بى موللر ميرسك العالمية " للشحن البحرى، وغيرها لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره لأوروبا.

وأكد السفير المصرى ببروكسل أن أوروبا لا تعتبر مصر فقط الشريك الاستراتيجى القوى بالمنطقة بل تعول على دورها الفعال فى حفظ وبناء السلام بالإقليم وتثمن مكانتها المرموقة عربيا وإفريقيا، قائلا: "ولعل اختيار السفير ناصر كامل لمنصب أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط ولفترتين متتاليتين هو خير دليل على المكانة المميزة التى تحظى بها مصر وسط دول الاتحاد الاوروبى شمالا ودول الشرق الأوسط جنوبا من موريتانيا للمشرق العربى".

وشدد السفير بدر عبد العاطى، على الدور المهم الذى يضطلع به الاتحاد من أجل المتوسط منذ إنشائه فى تشجيع الشراكة والتقارب بين ضفتى المتوسط، معتبرا الاجتماع الذى يعقد فى شهر نوفمبر من كل عام ببرشلونة بين وزراء خارجية دول المتوسط فرصة كبيرة لتبادل وجهات النظر وبحث سياسة الجوار والأزمات والتحديات بل والأولويات والتطلعات.

كما أشار إلى التعاون القائم بين ضفتى المتوسط فى مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، بجانب الرئاسة المشتركة لمصر والاتحاد الأوروبى للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب، فضلا عن الحاجة لتعظيم التعاون بينهما فى مجالات الاستثمار فى ظل الفرص الكبيرة القائمة فى دول جنوب المتوسط وعلى رأسها مصر.

سفير مصر بإسبانيا

السفير يوسف مكاوى، سفير مصر لدى مملكة إسبانيا، حيث مقر الاتحاد من أجل المتوسط، يؤكد - فى تصريح - أن مصر تلعب دورا مهما فى دعم آليات التعاون متعدد الأطراف فى إطار حوض البحر المتوسط، وذلك إنطلاقا من دورها الريادى فى محيطها الإقليمى بمختلف دوائره العربية والإفريقية والإسلامية والمتوسطية.

وأضاف أن التحركات المصرية فى منطقة المتوسط، تحرص على تحقيق المصالح القومية ومراعاة شواغل الشركاء فى المنطقة بهدف الوصول إلى قاعدة مشتركة لتوطيد التعاون وتحقيق التنمية، وذلك من خلال دورها الرائد فى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، وإبرام اتفاقيات ترسيم حدودها البحرية مع عدد من دول المتوسط، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الشواطئ المصرية إلى الدول الأوروبية، وتعزيز التعاون الأمنى وجهود مكافحة الإرهاب.

وفيما يتعلق بالتواجد المصرى داخل الاتحاد من أجل المتوسط، قال السفير يوسف مكاوى إن مصر تتعاون مع الاتحاد لتنفيذ أكثر من 20 مشروعا فى مجالات مواجهة ظاهرة التغير المناخى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والنقل والتنمية الحضرية، والتوظيف وتطوير الأعمال، وذلك بالتركيز على فئات الشباب والنساء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتطوير العمرانى.

ولفت إلى أن مصر تدعم آليات العمل داخل سكرتارية الاتحاد بعدد من الكوادر المصرية ذات الكفاءة وفى مقدمتهم السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، كما تقوم مصر بدور منسق المجموعة العربية خلال اجتماعات المنظمة، وتشارك بانتظام فى فعاليات المنتدى الإقليمى السنوى للاتحاد على مستوى وزير الخارجية.

وأكمل أن جهود مصر الجادة للالتزام بدورها الفعال فى منطقة المتوسط تستمر من خلال استضافة الفعاليات الوزارية المختلفة للاتحاد من أجل المتوسط فى عدة مجالات مثل المياه والطاقة والمرأة والتنمية الحضارية، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادى من خلال توظيف الأدوات المتاحة وخاصة تعزيز العلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وشدد السفير يوسف مكاوى، على أن العلاقات المصرية مع إسبانيا تعد نموذجا إيجابيا للغاية للتعاون بين مصر ودول شمال المتوسط، حيث تتميز العلاقات بمستوى رفيع من التعاون المشترك على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، كما تتسم العلاقات السياسية بالتنسيق المشترك وتوافق الرؤى حيال العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية فى الأطر متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والتكتلات الإقليمية الأخرى وخاصة الاتحاد من أجل المتوسط.

ونوه بالتطور الإيجابى الملحوظ الذى شهدته العلاقات المصرية الأسبانية خلال السنوات الماضية عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مدريد فى عام 2015، والتى مثلت نقلة نوعية فى مستوى الزيارات المتبادلة بين البلدين، وكذلك زيارة رئيس الحكومة الأسبانية بيدرو سانشيز إلى القاهرة فى ديسمبر 2021، وزيارة وزير الخارجية سامح شكرى إلى مدريد فى أبريل 2022، لإجراء مشاورات سياسية مع الجانب الأسبانى، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة العديدة والمستمرة بين وزراء البلدين فى مجالات النقل والتجارة والصناعة والسياحة والاتصالات.

سفير مصر بالمغرب

ومن جنوب المتوسط، يتحدث السفير ياسر عثمان، سفير مصر لدى المملكة المغربية - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن ثقل مصر الإقليمى ومكانتها كقوة محورية بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ويؤكد أن مصر ركيزة السلام والاستقرار فى المنطقة.

وقال إن لمصر دورا مركزيا فى المتوسط ينطلق من عوامل تاريخية وجغرافية وتواصل سكانى فضلا عن شبكة من المصالح المشتركة مع مختلف البلدان الأورومتوسطية، موضحا أن مصر تعمل على دعم السلام والاستقرار فى المنطقة والتركيز على تحقيق التنمية، بالإضافة إلى التأكيد على مفاهيم الحوار والتواصل والتعاون المشترك.

وشدد السفير ياسر عثمان، على أن السياسة الخارجية المصرية المتميزة وما نسجته من علاقات ثنائية ممتازة بين مصر وكافة دول المنطقة تشكل رافعة رئيسية لتحقيق تلك الأهداف، كما أنها رسخت من مكانة مصر فى إقليمها.

وأضاف أن مصر تربطها دائما علاقات متنوعة وعميقة مع دول جنوب المتوسط، ومستمرة فى تطوير شراكتها شمالا وجنوبا وإيجاد مجالات جديدة للتعاون تعود بالنفع على شعوب المنطقة وتسهم فى مواجهة التحديات ودعم الجهود التنموية.

وسلط السفير المصرى بالمغرب، الضوء على الدور المهم الذى يلعبه الاتحاد من أجل المتوسط، فى إطار المشاريع والتعاون القائمة وفقا لأولويات دول المنطقة، مشيرا إلى أن هناك دائما تطلعا لزيادة التعاون فيما بين دول شمال وجنوب المتوسط لاسيما فى ضوء العلاقة التاريخية التى تجمع بينهما.