صحف اليوم.. كلمة السيسى فى ذكرى ثورة 30 يونيو تتصدر العناوين

جدة - نرمين السيد - ففى صحيفة "أخبار اليوم" وتحت عنوان "السيسى: المصريون أكدوا أن هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد - فى كلمته بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو - أن شعب مصر انتفض فى 30 يونيو ثائرا على من أرادوا اختطاف وطنه منه، مشيرا إلى أن التاريخ له أيام لامعة كالنجوم على رأسها الـ 30 من يونيو.

وقالت الصحيفة إن الرئيس السيسى تقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو المجيدة، التى تتزامن هذا العام مع عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأضافت أن الرئيس السيسى قال إن الصمود الذى أظهره شعب مصر الأبى خلال السنوات الـ 10 الماضية منذ ثورة الـ 30 من يونيو المجيدة سوف يظل محلا لدراسة المفكرين والباحثين، فكم من تساؤلات أثيرت عن سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصرى ومؤسسات دولته الوطنية وبين الشعب وقواته المسلحة.

وفى السياق.. وتحت عنوان "قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصرى"، ذكرت "أخبار اليوم" أن السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية وجهت - فى تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى - التهنئة للشعب المصرى، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

وقالت الصحيفة إن قرينة الرئيس قالت: "أهنئ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التى قدم فيها المصريون مشهدا تاريخيا عظيما فى حب الوطن والدفاع عنه، وتقديم الغالى والنفيس لحمايته من قوى الشر والإرهاب.. حفظ الله مصر وشعبها وأدام عزها واستقرارها، وكل عام وانتم بخير".

وفى "الأهرام" وتحت عنوان "الحجاج يواصلون رمى الجمرات.. والمتعجلون يعودون إلى مكة".. ذكرت الصحيفة أن حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمى الجمرات اليوم ثالث أيام التشريق، بينما أنهى المتعجلون أمس، رمى الجمرات وعادوا إلى مكة لأداء طواف الإفاضة استعدادا للمغادرة إلى المدينة المنورة أو إلى بلادهم مباشرة إذا كانوا قد قاموا بزيارة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قبل أداء فريضة الحج.

وأضافت الصحيفة أنه يستمر تفويج الحجاج الذين كانوا قد بدأوا مناسكهم بزيارة المدينة المنورة، وذلك بشكل متتال إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة والمنافذ البرية والبحرية حسب الناقل الذى أتى من خلاله هؤلاء الحجاج ليعودوا إلى بلدانهم، كما يعود أكثر من 184 ألفا من حجاج الداخل من السعوديين والمقيمين إلى ديارهم داخل المملكة بعد أن أدوا مناسك الحج، ويتم كل ذلك بعد أن ينتهى ضيوف الرحمن من رمى جمرات آخر الأيام الثلاثة بمنشأة الجمرات بمشعر منى.

وأشارت إلى أن بعثة الحج السياحى، أكدت أن وزارة الحج السعودية تبذل جهدا وتعاونا كبيرا معها فى خدمة الحجاج والتدخل الفورى؛ لحل أى مشكلات تواجه الحجاج، خاصة فى مشعرى عرفات ومنى.