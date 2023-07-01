مصر للطيران تسير 15 رحلة لنقل حجاج بيت الله إلى أرض الوطن

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصر للطيران - فى بيان اليوم - أن الرحلات هى بواقع 10 رحلات "جدة - القاهرة"، وخمس رحلات "المدينة - القاهرة" لعودة حجاج بعثة وزارة السياحة والآثار ووزارة النقل والمواصلات وحجاج قرعة القاهرة وتضامن المؤسسة والترانزيت والسياحة وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

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