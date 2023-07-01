محافظ الغربية: غرف العمليات لم تتلق أى شكاوى خلال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وقال رحمى فى - تصريح اليوم السبت - إن المحافظة قامت بتوفير خدمة للمواطنين على موقع التواصل الاجتماعى "واتس آب" والرد على أصحابها بالنتائج، مشيرا إلى أن المحافظة وفرت 3 خطوط لهذه الخدمة.
وشدد المحافظ على توفير جميع السلع الغذائية للمواطنين، مشيراً إلى تفقد عدد من المتنزهات للاطمئنان على راحة المواطنين، لافتا إلى يقظة غرف العمليات لتلقى أى شكاوى من المواطنين وحلها فوراً.
من ناحية أخرى، شهدت اليوم الحدائق والمنتزهات العامة بالمحافظة، فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، توافد الآلاف من الأسر والعائلات للاستمتاع بإجازة العيد والطقس المعتدل.
وجاء هذا تزامنا مع رفع درجة الاستنفار الأمنى من جانب قيادات مديرية الأمن لتأمين هذه الاحتفالات، كما قام مرفق الإسعاف بالمحافظة بنشر سيارات الإسعاف بالميادين وأماكن تجمع المواطنين.
كما توجهت الأسر والعائلات إلى مراكز الشباب والأندية المطلة على كورنيش النيل، للاستمتاع بالمساحات الخضراء والحدائق والاستمتاع بالطبيعة.
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