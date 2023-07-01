طلاب الثانوية يؤدون غدا امتحانى الفيزياء والتاريخ

جدة - نرمين السيد - يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية "الدور الأول"، غدا الأحد، الامتحان فى مادة الفيزياء لشعبتى "العلوم والرياضيات"، ومادة التاريخ للشعبة "الأدبية"، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم "الفيزياء"، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.





ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام 783 ألف طالب، يتم توزيعهم بين 276 ألف طالب فى الشعبة الأدبية و391.6 ألف طالب فى الشعبة العلمية علوم، ونحو 98.6 ألف طالب فى الشعبة العلمية رياضيات، فيما يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية. وجددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أى من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

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