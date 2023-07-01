محافظة القاهرة عن تعدى جزار على أحد أعمدة المونوريل: تم إزالتها فورا

جدة - نرمين السيد - أكدت محافظة القاهرة أن الصور المتداولة عبر السوشيال ميديا، والخاصة بقيام أحد محال الجزارة بالتعدى على أحد أعمدة المونوريل، تعود أحداثها لأول أيام عيد الأضحى المبارك، وقامت الأجهزة المعنية بحى شرق مدينة نصر بإزالتها على الفور فى حينه وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالف.





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