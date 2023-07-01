وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد - فى بيان، اليوم السبت - "إن الحملة تأتى فى ظل الحملة العنصرية الموجهة للمقدسات الإسلامية، الأمر الذى ترتب عليه إيذاء مشاعر المسلمين حول العالم نتيجة التعامل المتطرف ضد المصحف الشريف بما لا يليق بمقامه الكريم، مما يدعم ظاهرة العنصرية والتطرف ضد الأديان، ويؤجج مشاعر الكراهية والحقد بين أتباع الأديان المختلفة".
وأضاف أن الحملة تستهدف التركيز على واجبنا نحو القرآن الكريم وضرورة الحفاظ عليه، وكيفية مواجهة مثل هذه التوجهات المتطرفة، والرد عليها ردا إيجابيا بتربية وتنشئة الأجيال على كتاب الله وأحكامه وقيمه.
ومن جهته، قال الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى الدكتور محمود الهوارى "إن الحملة يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف من جميع قرى ومراكز ومدن الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الإلكترونى على موقع المجمع عبر بوابة الأزهر، وصفحات المجمع على مواقع التواصل الاجتماعى".
وأشار إلى أن برنامج عمل الحملة يعتمد على الخطاب البسيط والميسر للوصول إلى كل الناس من خلال استحضار نماذج واقعية من القرآن الكريم، وبيان هديه ودعوته المتكررة لإصلاح المجتمع ونشر السلم والطمأنينة بين الناس وإعمار الأرض، وكل ما نعانى من غيابه وفقدانه فى عصرنا الحالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحوث الإسلامية يطلق «وإنا له لحافظون» للرد على حملات التشويه ضد القرآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.