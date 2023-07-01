أجهزة قطاع المياه الجوفية ترفع درجة الاستعداد خلال أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إن أجهزة قطاع المياه الجوفية رفعت درجة الاستعداد خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف المرور والمتابعة لرصد أى مخالفات بشأن السحب من المياه الجوفية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية تجاه أى مخالفات فى مهدها.





وأوضح أن قطاع المياه الجوفية يقوم بمتابعة التزام المنتفعين، بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية على مدار العام، من خلال المتابعة المستمرة بمعرفة أجهزة القطاع بمختلف المحافظات، ومن خلال منظومة المراقبة والتحكم فى الآبار الجوفية التابعة للوزارة.

وأضاف أن هذه المتابعة المستمرة للآبار الجوفية تهدف لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائى المهم والاستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة فى مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل إلى حوالى 1 كيلومتر، بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.

وللحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، واعتماد النهج العملى فى الإدارة، فإنه لا يجرى البدء فى أى توسعات تنموية على المياه الجوفية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، التى يجرى دراستها، من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر"، التى تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالاشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة، والتى تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن إستدامته لأطول فترة ممكنة.

وتنفذ الوزارة شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير فى مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظى للمخزون الجوفى، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.