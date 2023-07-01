شروط الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض.. والتقديم 4 يوليو الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، شروط وقواعد الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، للعام الدراسى 2023-2024 مع الالتزام بقواعد التنسيق بأن يجرى القبول للمجموع الأعلى، على أن يجرى تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن شروط وقواعد القبول للدراسة بالمدراس الثانوية الفنية للتمريض تضمنت الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها فى نفس العام مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة، وتجرى إجراءات التنسيق والقبول بكل مركز إدارى على حدة، وذلك حرصا على توطين كل طالب بمحافظته ولا يقبل طلاب من خارج المحافظة، مع عدم الإخلال بكثافة الفصول المقررة والتى لا تزيد فى الفصل الواحد (25 إلى 30) طالبا.

وقال إن شروط الالتحاق تتضمن تفرغ الطالب للدراسة، بموجب إقرار منه بذلك مصدق عليه من ولى أمره، كما يشترط اجتياز عدد من الاختبارات التى تشمل مستوى اللغة العربية، والإنجليزية، والتعامل مع الحاسب الألى، لافتا إلى أن درجات القبول لا تقل عن 70% لكل مادة منهم، بالإضافة إلى اجتياز كشف الهيئة (الاختبار النفسى، قوة الملاحظة، اللباقة فى الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، المظهر العام، سلامة النطق، التناسق بين الوزن والطول).

وبدورها أشارت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الكشف الطبى للطلاب الراغبين فى الالتحاق بمدارس التمريض الثانوية الفنية يكون من خلال القومسيون الطبى بكل محافظة، ويتضمن كشف نظر، وباطنى، واختبار مخدرات، حيث يجرى توقيع الكشف الطبى للطلاب المقبولين فقط، على ألا يعتبر الطالب مقبولا إلا بعد انتهاء إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، بعدها يقدم الطالب الأوراق الأصلية، خلال موعد نهائى تحدده مديرية الصحة التابع لها.

ونوهت بأنه من المقرر فتح باب التقدم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض فى الرابع من شهر يوليو الجارى، بإدارات التدريب فى مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية.