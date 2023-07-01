المفتى يهنئ خادم الحرمين وولى عهده بنجاح موسم الحج

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444 هجرية، وإتمام ضيوف الرحمن لمناسك الحج بسهولة ويسر.





وقال مفتى الجمهورية - فى بيان اليوم السبت - إن ما نراه كل عام من تطور ملحوظ فيما تقدمه السلطات السعودية من خدمات وتيسيرات لحجاج بيت الله الحرام واستخدام أحدث التقنيات لتأمين سلامة الحجاج والتسهيل عليهم، أمر يدعو إلى الإشادة والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ووزارة الحج السعودية والرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، وجميع الهيئات التى شاركت فى تنظيم استقبال ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم على أتم وجه".

وأضاف مفتى الجمهورية أن نجاح موسم الحج هذا العام بهذا الشكل الرائع خير دليل على ما تبذله المملكة السعودية من مجهودات كبيرة تزداد كل عام، قياما بهذه المهمة الجليلة، وهى خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام الذين يأتون من كل فج عميق لأداء هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام.

واختتم مفتى الجمهورية تصريحاته بتوجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات التى أسهمت فى إنجاح موسم الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.