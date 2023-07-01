إزالة 15 تعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة، جهود مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، بمراكز ومدن المحافظة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وحملات الرصد والمتابعة للتعامل الفورى مع التعديات وإزالتها فى المهد.





وتابع أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتائج الحملات التى اسفرت عن ضبط وإزالة 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمراكز العياط والبدرشين ومنشاة القناطر.

وفى مركز ومدينة العياط جرى إزالة 9 حالات تعد وبناء مخالف عبارة عن سور بالبلوك الأبيض على مساحة 80م بارتفاع 4 أمتار، بناحية عزبة على بك نطاق الوحدة المحلية بطهما والثانية عبارة عن حوائط حاملة بالدور الأول فوق الأرضى بدون ترخيص على مساحة 60 مترا بارتفاع 4 أمتار بناحية قرية بمها بالإضافة إلى إزالة صبة خرسانية بدون ترخيص على مساحة 60 مترا بقرية طهما.

كما جرى تنفيذ 3 حالات إزالة رصدتهم المتغيرات المكانية ضمت إزالة فى المهد صبة سقف ومبان دور أول فوق الأرضى وتعد على الأرض الزراعية، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات شملت إزالة حوائط بالدور الأول أعلى الأرضى بعقار بقرية كفر قاسم وحالة تعد بالبناء والمخالفة عبارة عن حوائط حاملة من البلوك الأبيض بارتفاع 3 أمتار على مساحة 175 مترا، بقرية كفر حميد وإيقاف حالة شروع فى البناء خارج الحيز العمرانى بقرية العطف.

وفى مركز ومدينة أوسيم جرى ضبط 4 حالات بناء مخالف ضمت إزلة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية بالكوم الأخضر، بالإضافة إلى فك سقف الدور الأول فوق الأرضى لعقار مخالف بشارع ذبادى من شارع دولسى بمركز ومدينة أوسيم.

وفى مركز ومدينة البدرشين جرى إزالة تعد على الأرض الزراعية بعمل سملات عبارة عن صبة خرسانية تمهيدا للبناء على مساحة قيراط بناحية منشأة دهشور مركز البدرشين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفى مركز ومدينة منشأة القناطر جرى ضبط وإزالة مخالفة بناء بناحية بنى سلامة عبارة مبنى عشوائى بالطوب فى المهد على مساحة 60 مترا على أراض زراعية.

وشدد المحافظ على أستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أى تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد فى التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.