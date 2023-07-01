الحياة الكريمة عنوان دولة 30 يونيو فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى يناير 2019 التى تهدف إلى توفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى.

وعلى مدار عام كامل، أنهت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى العمل فى قرى المرحلة التمهيدية الـ143 باستثمارات حوالى 4 مليارات جنيه استفاد منها حوالى 1.8 مليون مواطن، وساهمت فى إحداث تحسن غير مسبوق فى مستويات المعيشة ومؤشرات جودة الحياة على مستوى القرى التى تم استهدافها.

وجرى تنفيذ أكثر من 600 مشروع خلال المرحله التمهيدية ساهمت فى مضاعفة كمياه مياه الشرب المنتجية بالقرى من74 ألف م3/يوم لتصل الى 141 ألف م3/يوم، وإنشاء 1100 فصل جديد تستوعب نحو 45 ألف تلميذ، والتطوير الشامل لخدمات الإنارة العامة فى 125 قرية، وتغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحى المتكامل، وتطوير وإنشاء 51 مركزا صحيا وفقا لنموذج واشتراطات التأمين الصحى الشامل، ورصف 188 كيلو متر من الطرق الداخلية، ورفع كفاءة 16 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية والآكثر استحقاقا، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الشبابية والرياضية والزراعية والبيطرية بالقرى، وساهمت مشروعات المرحلة التمهيدية فى المبادرة فى خلق أكثر من 28 ألف فرصة عمل من خلال ضخ قروض ميسرة وتوفير برامج تدريب حرفى بنحو 320 مليون جنيه.

ومع بداية العام المالى 21/22 انطلقت المرحلة الجديدة لمبادرة الرئيس حياة كريمة، التى وجه بتحويلها من مبادرة تستهدف القرى الأكثر فقرا إلى برنامج شامل يستهدف كامل الريف المصرى، وتعد تلك المبادرة تجسيد حقيقى لقيم ومبادئ ثورة 30 يونيو وتوفير الحياة الكريمة لملايين المصريين من أبناء الشعب المصرى، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى التى تستهدف 1477 قرية موزعة على 52 مركزا إدارسا، ويعيش فيها 18 مليون مصرى، وبلغت استثمارات المرحلة الأولى التى يجرى خلالها تنفيذ 23 ألف مشروع بتكلفة تتخطى نحو 350 مليار جنيه.

وخلال هذه المرحلة، استمرت وزارة التنمية المحلية فى تنفيذ نكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن مشاركة الوزارة والمحافظات فى تخطيط وتنفيذ ومتابعة ودعم مشروعات وتدخلات البرنامج القومى غير المسبوق، ووفرت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات 5545 قطعة أرض لتنفيذ المشروعات الإنشائية المطلوبة خلال المرحلة الأولى.

كما أشرفت الوزارة على عملية وضع الخطط التنموية المطلوبة للقرى المستهدفة بنهج تشاركى من خلال تشكيل 332 لجنة مجتمعية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة، وذلك فى إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس بشأن إشراك مواطنى القرى المستهدفة فى اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، فضلا عن قيام الوزارة بلعب دور مستمر ودائم فى دعم والتنسيق بين جهات التنفيذ والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية بما يضمن إزالة أى معوقات تعترض تنفيذ أيا من مشروعات المبادرة الرئاسية الطموحة.

بالإضافة إلى أدوارها فى عمليات التخطيط والمتابعة والتنسيق، قامت وزارة التنمية المحلية والمحافظات بدور تنفيذى أيضا فى إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، وتضمن ذلك تنفيذ مشروعات الأسواق ومواقف السيارات ونقاط الإطفاء، حيث جرى نهو وجار تنفيذ 349 مشروعا بتكلفة استثمارية تقدر بـ 1.5 مليار جنيه، وتساهم هذه المشروعات بدرجة كبيرة فى تحسين المستوى الحضارى والقضاء على السويقات ومواقف السيارات العشوائية وتعزز من حركة الاقتصاد المحلى وتوفر موارد جيدة لتعظيم الايرادات الذاتية للمحافظات.

كما تلعب وزارة التنمية المحلية دورا أساسيا فى تجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، التى وجه الرئيس السيسى نحو إنشائها على مستوى الوحدات المحلية القروية بمبادرة حياة كريمة، وجرى بالفعل نهو إنشاء 327 مجمعا وجار الانتهاء من إنشاء 5 مجمعات، وتضم هذه المجمعات كافة الخدمات الحكومية الإجرائية التى يحتاجها المواطن من الدولة (خدمات الإدارة المحلية، خدمات التموين، خدمات التضامن الاجتماعى، خدمات الأحوال المدنية، خدمات الشهر العقارى، خدمات البريد).

ووضعت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خطة لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية تباعا خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2023، واستيفاء كافة المتطلبات السابقة للتشغيل (توصيل المرافق - التأثيث والتجهيز – تدريب الكوادر البشرية).

وحتى الآن انتهت الوزارة من تأثيث وتجهيز 69 مجمع خدمات حكومية، ونهو توصيل المرافق والعدادات لـ220 مجمعا، بالإضافة إلى تدريب كوادر وموظفى 230 مجمعا، بإجمالى نحو نحو 6 آلاف موظف وموظفة.