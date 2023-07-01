360 مليار جنيه لتحسين معيشة المواطن.. إنجازات التنمية المحلية فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن وزارة التنمية المحلية شهدت منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية إنجازات متنوعة فى عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والملفات الخدمية التى تهم المواطن وتمس حياته اليومية ، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتابع أولاً بأول كافة المشروعات التى تتم على أرض المحافظات بتوجيهات من الرئيس السيسى، حيث كان لتلك المشروعات دوراً بارزاً فى تغير وجه الحياة و تحسين الخدمات المقدمة لأبناء الوطن على أرض المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة وتوفير الملايين من فرص العمل للشباب.

استثمارات 360 مليار جنيه لأجل المواطن

واستعرض هشام آمنة الإنجازات التى حققتها الوزارة خلال الـ 9 سنوات الماضية على أرض مختلف محافظات الجمهورية، حيث نجحت الوزارة والجهات التابعة لها فى تنفيذ مشروعات باستثمارات بلغت حوالى 360 مليار جنيه، وتنوعت تلك المشروعات ما بين رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على المزلقانات الخطرة، ومياه الشرب بالقرى الأولى بالرعاية، والنظافة وتحسين البيئة، وتحسين خدمات الكهرباء، وتوفير كشافات الإنارة الموفرة للطاقة بالشوارع والطرق، بالإضافة إلى توفير القروض الميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة .

وأوضح أمنة، أنه كان للوزارة دورًا هام فى مجال الطرق، حيث تم تنفيذ 12 ألف مشروع بإجمالى استثمارات 90 مليار جنيه، لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافى الحوادث، وحل الاختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع، وجارى تنفيذ 2000 مشروع.

وبشأن مجال تحسين البيئة والنظافة والتجميل ومنظومة المخلفات الجديد تم صرف 57 مليار جنيه على تنفيذ 7200 مشروع ضمن خطط التنمية المحلية لدواوين عموم المحافظات تهدف إلى نظافة وتجميل مداخل القرى والمدن، وتغطية المجارى المائية داخل الكتلة السكنية، وإقامة الحدائق العامة ورفع التراكمات التاريخية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق رضا المواطنين.

كما تضمنت الجهود فى منظومة المخلفات الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات تنفيذ 225 مشروعا بتكلفة 8 مليارات جنيه وتتضمن تلك المشروعات برامج لإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة وخلايا دفن وتطوير ورفع كفاءة مصانع التدوير، وفى نفس السياق قامت الوزارة والمحافظات بزراعة 7,7 مليون شجرة بتكلفة 250 مليون جنيه من خلال المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى.

تحسين خدمات الكهرباء والإنارة

وبخصوص تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالمناطق المحرومة والمستجدة بالقرى والمدن على مستوى المناطق المختلفة بكافة المحافظات تم تنفيذ 15 ألف مشروع بتكلفة 35 مليار جنيه ساهمت فى توفير التيار الكهربائى للمواطنين للاستخدامات المنزلية من خلال توريد معدات إنارة، وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب، كما تم تنفيذ 150 مشروعا بتكلفة 3,5 مليار جنيه لتوفير الطاقة الكهربية تضمنت استبدال عدد 3.1 مليون كشاف إنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية بأخرى أكثر توفيراً فى الطاقة وأكثر كفاءة، ساهمت فى توليد محطات الكهرباء للطاقة بقدر 608 ميجا وات، وساعدت فى تحديد أماكن سرقة التيار الكهربى بالشوارع عن طريق وحدات التحكم فى الفصل وقياس كمية الكهرباء المستهلكة.

وعن مجال الأمن والإطفاء والمرور تم تنفيذ 3.5 ألف مشروع تشمل توريد سيارات إنقاذ وأعمال إقامة نقاط إطفاء أكشاك ومرور، وشراء سيارات خدمة، وتوريد سيارات إطفاء وأمن ومرور، توريد معدات ومهمات إنقاذ كوارث وخلافه، بتكلفة 10 مليارات جنيه، وذلك للحفاظ على الارواح والممتلكات العام.

كما تم صرف مبلغ 9300 مليار جنيه لتنفيذ 2445 مشروع تطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية حيث شملت الأعمال شراء 2000 أتوبيس جديد، رفع كفاءة وتطوير 180 قطار ترام مفصلى، وشراء 117 أتوبيس كهربائيا، و300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى، وتطوير ورفع كفاءة وعمرات لـ 2000 أتوبيس.

وفى مجال تدعيم احتياجات الوحدات المحلية تم تنفيذ 4 آلاف مشروع لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة بتكلفة 15 مليار جنيه شملت أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث مبان إدارية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين وتوفير سيارات ومعدات واجراء عمرات جسمية للمعدات والمركبات بجميع المحافظات.

وبشأن تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وإنشاء مجازر جديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة، وذلك من خلال رفع كفاءة المجازر، من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة، قامت الوزارة فى هذا الصدد بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتحديد 147 مجزرًا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه.

وتم الانتهاء فى المرحلة الأولى من تم تطوير ورفع كفاءة عدد 42 مجزرا حكوميا بتكلفة 2,5 مليار جنيه متضمنة تنفيذ مجزر لوجيستى جديد بمحافظة دمياط، وذلك لتحقيق التكامل فى توفير احتياجات المجتمع المدنى والحفاظ على سلامة النظم البيئية وإنتاج لحوم صحية نظيفة وامنة تحقيقًا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى وتوفير فرص عمل للحد من مشكلة البطالة.

أما عن دور وزارة التنمية المحلية فى عملية تنمية وتطوير محافظة شمال سيناء فى مختلف المجالات والقطاعات وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وتحسين جودتها، قامت الوزارة بتنفيذ مشورعين رصف طرق بأطوال 120 كم محاور تنموية لربط مدن ومراكز شمال سيناء بقرض من الصندوق السعودى للتنمية بتكلفة 3 مليارات جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بوضع وتنفيذ خطة استراتيجية للتنمية الشاملة لمحافظة شمال سيناء بمشاركة الوزارات وجهات الدولة المعنية بما يساهم فى إحداث تنمية حقيقية على هذه البقعة الغالية والتى شهدت العديد من التضحيات من أبناء الوطن خلال السنوات الأخيرة.

تطوير 208 قرى فى 26 محافظة

وفيما يخص برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيًا، تم تطوير 208 قرى فى 26 محافظة من خلال تنفيذ 81 ألفا 350 مشروعا بتكلفة 15 مليار جنيه، ومن بين تلك المشروعات إنشاء وحدات صحية ومدارس، ومشروعات مياه شرب وصرف صحى ومشروعات رصف طرق وكبارى، ومشروعات تحسين بيئة (تغطية مصارف ومعدات نظافة)، ومشروعات تحسين خدمات الكهرباء، ومشروعات لرفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز التضامن الاجتماعى والتنمية الاقتصادية.

وبشأن برنامج حياة كريمة، فى عام 2019 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة "حياة كريمة"، ودعا إلى تكاتف الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى لتوفير حياة كريمة للمناطق والفئات الأكثر احتياجاً، حيث تولت وزارة التنمية المحلية تنفيذ البرنامج بعدد 375 قرية بتكلفة حوالى 12,5 مليار جنيه لتوفير خدمات البنية الأساسية والخدمات المحلية استفاد منها حوالى 4,5 مليون مواطن، وحققت المرحلة الأولى عدداً من النجاحات حيث شهدت تنفيذ 474 مشروعا بتكلفة 2,7 مليار جنيه من بين تلك المشروعات تنفيذ 175 سوقا و131 موقفا للسيارات بالقرى و168 نقطة إطفاء وتأثيث وتجهيز 332 مركز خدمات متكاملة بالقرى.

كما تضمنت جهود وزارة التنمية المحلية خلال الـ 9 سنوات الماضية الحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة من خلال تنفيذ 5450 مشروعاً ضمن برنامج المخططات التفصيلية وتحديد نقاط الحيز العمرانى للقرى والمدن والمناطق الصناعية بتكلفة 8,5 مليون جنيه لإعداد المخططات العمرانية المتضمنة تسكين الخدمات العامة وتوفير بيئة السكن بصورة صحية حيث تم اعداد مخططات تفصيلية لعدد 86 مدينة، و 3675 قرية، و35 منطقة، وتوقيع نقاط الحيز العمرانى بثوابت ارضية لعدد 230 مدينة، و4534 عزبة ونجع.

وفى مجال تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية بهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية تم تنفيذ 300 ألف وصلة بتكلفة 7 ملايين جنيه، وقامت الوزارة فى مجال المحاجر والملاحات بالتعاقد مع المستثمرين لعدد 11 ألف محجر وردت للخزانة العامة للدولة مبلغ 12 مليار جنيه وفرت 3 ملايين فرصة عمل، مما ساهم فى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتحصيل مستحقاتها بطريقة عادلة، إلى جانب تنفيذ حصر كامل لبيانات المحاجر والملاحات، وإنشاء منصة جغرافية إلكترونية موحدة لكافة محاجر الجمهورية.

وفى مجال حل مشاكل المشروعات المتعثرة قامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزرات والجهات المركزية بالدولة والتى تم البدء فى تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت، وتم عرض هذه المشروعات على مجلس المحافظين بأكثر من جلسة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتمويل مجموعة من هذه المشروعات تم حل مشكلات 350 مشروعا متعثرا بتكلفة 40 مليار جنيه وفرت 55 ألف فرصة عمل.

إنشاء وتطوير 2931 موقفا

وفى مجال تطوير المواقف وساحات انتظار المركبات تم إنشاء وتطوير 2931 موقفا وساحة بتكلفة 2.5 مليار جنيه، شملت تطوير وتنظيم الخدمة لعدد 103 مواقف رسمية، وإحلال وتجديد 26 موقفا وتم إزالة 15 موقفا عشوائيا، وتم إنشاء 21 موقفا جديدا كما تم تطوير وإحلال وتجديد 2787 ساحة انتظار، وأما بالنسبة للأسواق العشوائية تم تنفيذ 384 مشروعا بتكلفة 2,2 مليار جنيه حيث تم تطوير وتنظيم الخدمة لعدد 250 سوقا رسميا و134 سوقا عشوائيا للحد من انتشار ظاهرة الاسواق العشوائية غير المرخصة وكذا رفع كفاءة وتطوير الاسواق الرسمية وتحصيل مستحمات الدولة عنها بطريقة عادلة .

كما اهتمت وزارة التنمية المحلية بملف تطوير المناطق الصناعية على أرض المحافظات، حيث تم صرف مبلغ 10 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية لتشجيع الاستثمار فى تلك المناطق، بما يساهم فى توفير 50 ألف فرصة عمل مستدامة وزيادة الناتج المحلى؛ بالإضافة إلى تخطيط المناطق الصناعية العشوائية.

وبشأن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة فى المحافظات تابعت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار الإشراف على تنفيذه هذا المشروع والذى يعد من أهم المشروعات القومية التى تشرف عليها الوزارة و يتابعها رئيس الجمهورية وتحت رعاية ودعم كامل من رئاسة مجلس الوزراء، لما له من دور كبير فى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة فى منطقتى الدلتا وصعيد مصر، وخلق مسارات للتنمية السياحية، ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتدير أعمال هذا المشروع القومى لجنة عليا موسعة تضم أعضاء مجلس النواب والكنيسة وممثلى المحافظات الثمانية التى يقع فى نطاقها النقاط الخمس والعشرون للمسار وهى القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء، وفى مجال تطوير مسار العائلة المقدسة تم تنفيذ 48 مشروعا بتكلفة 5,5 مليون جنيه، مما ساهم فى إثراء المنتج السياحى المصرى، والقضاء على موسمية السياحة لكونه منتج روحانى فى المقام الأول، مما يعمل على إطالة مدة إقامة السائح، وزيادة معدل إنفاقه، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر عالميًا كأرض تحتضن مختلف الأديان والثقافات والحضارات.

2.8 مليون طلب تصالح

وفيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء والتعديات على أراضى أملاك الدولة تابعت الوزارة مع المحافظات جهودها فيما يخص تنفيذ قرارات الدولة فى هذا الملف حيث بلغ إجمالى عدد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التى تلقتها المحافظات ما يقرب من 2.8 مليون طلب تصالح، منهم 1.6 مليون طلب فى الريف، 1.2 مليون طلب فى الحضر، كما بلغت المتحصلات 20 مليار جنيه، وتم حصر المشكلات التى واجهت تنفيذ القانون على أرض الواقع.

وفى مجال التدريب والتأهيل وبناء قدرات العاملين بالوزارة وكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات لبناء صف ثان من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، تم تنفيذ حوالى 130 دورة تدريبيه سنوياً يستفيد منها حوالى 8 آلاف متدرب من العاملين بدواوين عموم المحافظات على مدار 40 أسبوعا تدريبيا بإجمالى 800 يوم تدريبى خلال 10 شهور، كما تم تدريب 23 نائب محافظ بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب لرفع كفاءة العاملين بالمحافظات، لتقديم خدمات التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية.

كما تم تنفيذ دورة مكثفه لـ27 من كوادر المحليات بالدول الإفريقيه يمثلوا 20 دولة لمدة أسبوعين عام 2019 بالمركز وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وسيتم توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية "الجا" التابعة للاتحاد الأفريقى لتدريب 300 من الكوادر الأفريقية بالمحليات سنوياً بالمركز بالتعاون مع منظمة المدن الأفريقية ووزارة الخارجية، كما تم التعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل ال UNDP والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والـ GIZ وUNFPA وغيرها من المنظمات فى تصميم وتنفيذ بعض الدورات بالمركز.

كما قامت الوزارة بتوفير فرص للتدرب الخارجى للمتميزين بالمحليات حوالى 110 متدربين للصين والهند وأمريكا وألمانيا وسنغافورة، وتم تنظيم دورة تدريب للكوادر الإفريقية الأولى بالتعاون مع وزارة الخارجية لـ 27 متدربا يمثلون 20 دولة لمدة 14 يوم تدريب فى إطار عضوية مصر فى منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية.