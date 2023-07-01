المجلس الأعلى للحوار المجتمعى.. أحد ثمار دولة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى خطابة بمناسبة عيد العمال، مطلع مايو 2023 الماضى، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، وهو ما يؤكد امتثال الدولة المصرية "دولة 30 يونيو" لمبادئ الحوار المجتمعى بين جميع الأطراف المعنية، ولكن ما هو المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل؟

وبهذا الشأن وبتكليف من وزير العمل حسن شحاتة، أصدرت وزارة العمل، اليوم السبت، تقريرا موجزا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيله، ليختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.

ويقترح المجلس الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وعقد المجلس عدد من الاجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.. وغيرها من قضايا العمل.

ويعتبر المجلس واحد من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التى تعتبره بمثابة نموذج حى على أرض الواقع يؤكد إيمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين جميع الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن فى علاقات العمل لصالح طرفى العملية الإنتاجية "صاحب عمل وعامل".

المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، بدأ فى عام 2018، ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل مجلس أعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفى لكل منهم عن الدرجة العالية وهى وزارات: التضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتنمية المحلية، والسياحة،وقطاع الأعمال العام.

وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.

وتعقد اجتماعات "المجلس" بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال، واتحادات أصحاب الأعمال، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس.

ونظرا لانتشار المنشآت ومواقع العمل فى جميع محافظات مصر فإن قرار إنشاء "المجلس" تضمن أيضا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعى مماثل للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل الوزارات والجهات المعنية.

كما أن تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، استند إلى بعض التشريعات والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها، واحترامها لها، فجاء فى قرار الإنشاء والتشكيل أن "المجلس" يتماشى مع مواد الدستور، والاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ، وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل المصدق عليه من جمهورية مصر العربية، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027سنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى ومجالس الحكماء.

ويشار هنا إلى أن المحور الثالث من محاور مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر" الذى تنفذه الدولة المصرية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ينص على "تهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعى فى مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.

ويختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعى، برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.