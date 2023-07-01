هيئة الرعاية الصحية: مستشفى الطور المصغر يقدم الخدمات بأعلى جودة

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وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الفريق الطبى بمستشفى الطور المصغر قام بإجراء أول عملية ولادة طبيعية بالمستشفى لسيدة، ورزقت بمولود أطلقت عليه "هانى"، ولفتت الهيئة إلى أن المستشفى مجهزة بغرف عمليات لإجراء الولادة الطبيعية وحضانة للأطفال المبتسرين، ومؤكدة أن الحالة الصحية للأم والطفل جيدة.
وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن مستشفى الطور المصغر هى أول نموذج لمستشفى مصغر فى مصر، ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، وتقدم العديد من الخدمات والرعاية الصحية بأعلى جودة، ومشيرا إلى أنها تمثل إضافة كبيرة فى خدمات الرعاية الصحية لأهالى مدينة الطور لحين استكمال إنشاء مجمع الطور الطبى الجديد.
وأكد السبكى، أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تضع نصب أعينها توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين، وتابع: أن مستشفى الطور المصغر تضم 4 أسرة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلى، و 4 أسرة للعناية المركزة، بالإضافة إلى غرفة عمليات متكاملة، ووحدة أشعة سينية وتلفزيونية ومقطعية، ومعملا للتحاليل الطبية، وصيدلية، كما يتم إنارة المستشفى بالطاقة الشمسية، ويوجد مولد كهرباء للحالات الطارئة، ومولد غازات طبية، فضلا عن أن المستشفى كانت الأولى من نوعها بمصر فى التأمين الطبى للمؤتمرات والأحداث الدولية الهامة "مؤتمر المناخ COP27".
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