جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة القومية للأنفاق، بيانا إعلاميا، بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين وتعليقه أجزاء من اللحم على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل "العمود NCL04-08C2"، بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية فى العمود، مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم فى نفس المكان.





واستنكر بيان الهيئة القومية للأنفاق، هذا السلوك غير المسؤول وغير الحضارى مع أحد مشروعات النقل الجماعى الأخضر الآمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة، والتى تنفذها الهيئة القومية للأنفاق لخدمة المواطنين. وأفادت الهيئة، بأنه تم الكشف على العامود ولا يوجد به أى أضرار، وأنها اتخذت الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعة لينال عقابه القانونى، ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية فى التعامل مع وسائل المواصلات العامة التى هى ملك للشعب. وأعربت الهيئة القومية للأنفاق، عن شكرها للمواطنين الذين قاموا بإرسال رسائل مختلفة حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لما لذلك من أهمية فى الحفاظ على وسائل المواصلات فى مصر، والتى هى ملك للشعب المصرى العظيم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعليق جزار اللحوم به.. الهيئة القومية للأنفاق: لا أضرار بعمود المونوريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.