تشميع محل الجزارة المسئول عن تعليق اللحوم على أعمدة المونوريل 

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يوليو 2023 04:32 مساءً - شمعت الأجهزة التنفيذية بحى شرق مدينة نصر بالقاهرة، برئاسة اللواء أحمد جودة، وبتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، محل جزارة لقيامه بالذبح فى الشارع واستغلال أعمدة مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، فى تعليق اللحوم عليه ويدعي عبد الحميد سيد علي أحمد "جزارة أبو علي" بالعنوان 2 شارع عبد القاهر الجرجاوي شرق مدينة نصر.

وأكد حى شرق مدينة نصر، انه أثناء المرور اليومي في يوم وقفة عيد الأضحى تبين قيام المخالف بعمل شادر لذبح الأغنام تم فك الشادر وإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .

و في يوم العيد عاود المخالف المخالفة لمرة أخري بالذبح خارج المجازر وأثناء المرور اليومي تم تحرير عدة محاضر تالف رصف وبيئة وإشغالات حيال المخالف.

وتابع الحى: بالأمس عاود المخالف مخالفته مرة اخري وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالف بالوقائع المحددة طبقا للقانون الذي يطبق علي محال الجزارة قانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66 الذي ينص علي( أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 الآلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة).