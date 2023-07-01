جدة - نرمين السيد - ونشرت "ctv"، القناة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برومو ترويجى لانضمام الإعلامى شنودة فيكتور، للمشاركة فى تقديم البرنامج.
بدأ شنودة فيكتور، مشواره الإعلامى بالتعليق الصوتى للأفلام التسجيلية وبعض الإعلانات من أواخر التسعينيات، ومنذ عام 2008 عمل كمقدم للبرامج فى قناة أغابى القبطية، كما شارك فى تأسيس قناة me sat وعمل فى المكتب الإعلامى لقداسة البابا شنودة الثالث، لمدة 3 سنوات، وقدم البرنامج الرسمى الناطق باسم الكنيسة "نبض الكنسية" آنذاك.
وبداية من عام 2013 بدء كتابة مقالات الرأى فى مواقع إخبارية، وعمل بالتعليق الصوتى للبروموهات فى قناة on منذ عام 2015 وحتى 2018.
وقدم بعض النشرات الإخبارية على قناة الحياة، وانضم فى عام 2019 لموقع دوت الخليج، كمقدم للبرامج الحوارية وكاتب مقالات ومسؤول متابعة ملف الكنائس المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شنودة فيكتور يقدم «فى النور» على ctv بعد إجازة العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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