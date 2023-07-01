نجل مدير مدرسة المنيا ينفى وفاة والده فى موقع بناء.. والنقابة تكشف الحقيقة

جدة - نرمين السيد - وجاء البيان ردًا على ما تم تداوله عبر صفحات على وسائل التواصل الاجتماعى، بأن مدير مدرسة، توفى أثناء عمله الإضافى "عامل بناء"، لعدم قدرته على الإنفاق على أسرته.

ونفت النقابة العامة للمعلمين فى بيانها، صحة هذه المعلومات، وأنه المعلم سليمان محمد عبدالحميد مدير مدرسة صفط بالشرقية الابتدائية التابعة لمحافظة المنيا، وافته المنية؛ نتيجة أزمة قلبية حادة، وليس فى موقع بناء.

ومن جانبه نفى نجل المعلم الراحل سليمان محمد عبدالحميد، مدير مدرسة صفط الشرقية الابتدائية التابعة لمحافظة المنيا، ما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن وفاة والده خلال عمله الإضافى كـ«عامل بناء» لتحسين دخل الأسرة.

وأكد نجل مدير المدرسة الراحل، أن والده لم يعمل من الأساس فى قطاع البناء والتشييد، موضحًا أن الأسرة ميسورة الحال ولا تحتاج إلى أى مساعدات مادية ودخلها الشهرى يكفيها ويفيض.

وأشار إلى أن الأسرة تضرّرت بشكل كبير من الشائعات التى طالت والده الراحل، الذى كان مشهودا له بالكفاءة والتفانى فى العمل التربوى، بالإضافة إلى أنه كان أحد القيادات الحزبية فى المنيا لثانى أكبر حزب فى مصر.

وناشد ابن المدير الراحل، بعدم الانسياق وراء ما يُقال عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وكانت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تداولت صورة للمعلم الراحل مع تعليق، أّنه كان يعمل «عامل بناء»، إلى جانب عمله كمدير مدرسة فى المنيا، لمساعدته على تحسين دخله الشهرى والإنفاق على أسرته، وهو ما نفته الأسرة، حيث أكد نجل الراحل أنّ أسرته ميسورة الحال وأنّ والده لم يعمل فى مهنة البناء على الإطلاق.