وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يعلن خطة القوافل العلاجية لشهر يوليو 2023

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال شهر يوليو 2023 وذلك ضمن مبارة رئيس الجمهورية حياة كريمة، موضحا أن القوافل تضم مختلف التخصصات الطبية وأن الكشف والعلاج خلالها مجانا.





وأشار مكين - فى تصريح له اليوم السبت - إلى أن الخطة تتضمن إطلاق 5 قوافل طبية تستمر لمدة يومين فى مناطق أجا وميت غمر وشربين ودكرنس وبلقاس مؤكدا أن اختيار مكان انعقاد القوافل العلاجية يخضع لمعايير أهمها أن تكون من الأماكن الأكثر احتياجا والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة.

وأضاف أن أماكن عمل القوافل ستكون على النحو التالى قرية ميت دمسيس مركز أجا يومى 3 - 4 يوليو تلاها قرية الرحمانية مركز ميت غمر يومى 10 - 11 يوليو ثم قرية منشأه النصر مركز شربين يومى 17 - 18 يوليو وقرية السلام مركز دكرنس يومى 25 - 26 يوليو وقرية جاليا الأولى مركز بلقاس يومى 31 يوليو والأول أغسطس.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى تأكيد المحافظ الدكتور أيمن مختار على ضرورة توفير كافة احتياجات المرضى من الأدوية والعلاج اللازم بالمجان بجانب استمرار تنظيم القوافل الطبية فى مختلف مراكز ومدن المحافظة والوصول بالخدمة الطبية والرعاية الصحية إلى المواطنين فى أماكن إقامتهم وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين باعتبار ملف الصحة يعد مشروعا قوميا بالإضافة إلى ملف التعليم.