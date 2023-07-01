جهود الدولة فى تعزيز الحماية الاجتماعية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى جهود الدولة: ويكشف الإنفوجراف جهود الدولة فى تعزيز الحماية الاجتماعية من حيث تنفيذ حزم متكاملة لتحسين الأجور، عن طريق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الدولة وزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل، وزيادة المعاشات والفئات المستفيدة منها.

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