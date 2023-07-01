إنجازات 30 يونيو.. «الرعاية الصحية» تعلن حصاد 4 أعوام من التأمين الشامل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم 24.5 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بأربع محافظات، وذلك خلال 4 أعوام منذ انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل منذ عام 2019 وحتى الآن، ويأتى ذلك تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو.





وأوضح بيان الهيئة، أن الخدمات الطبية والعلاجية التى تم تقديمها بمحافظات التأمين الصحى الشامل الأربعة وهم (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء)، شملت الخدمات بكافة مستويات الرعاية الطبية سواء الأولية وذلك داخل وحدات ومراكز طب الأسرة التابعين للهيئة بالمحافظات، أو الثانوية والثالثية، التى يتم تقديمها مستشفيات الهيئة، وذلك بما يغطى كافة حزم الخدمات الطبية التى يحتاجها المواطن وبما يتخطى أكثر من 3000حزمة طبية وعلاجية.

ونوه بيان الهيئة، أن حصاد إنجاز الهيئة بالمحافظات الأربع شمل كافة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الهيئة من عمليات وتدخلات جراحية دقيقة وتتطلب مهارة خاصة فى الإجراء، بل وتُجرى لأول مرة بتقنيات متطورة ومستحدثة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، لم يتحمل المنتفع منها إلا 400 جنيه نسبة مساهمة، فضلًا عن كافة الفحوصات التشخيصية والمعملية، وخدمات الأقسام المختلفة للمستشفيات ومن بينها الطوارئ والعيادات والخارجية والرعاية المركزة والحضانات والغسيل الكلوى.. إلخ

وتابع البيان: كما شمل الحصاد خدمات الرعاية الأولية المقدمة بكافة وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، والتى ضمت خدمات الفحص الشامل، الأسنان، وطب الأسرة، والإسعافات الأولية، والأشعة، والمعمل، وغيرها من خدمات طب الأسرة، التى تمثل أكثر من 80% من الخدمات الطبية التى يحتاجها المواطن باعتبار طب الأسرة هو بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات التأمين الصحى الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو قائد الإصلاح الصحى التاريخى فى مصر، وقد أطلق نظام التأمين الصحى الشامل لتقديم خدمات صحية وفق أعلى معايير الجودة العالمية بما يليق بالمواطن المصرى فى الجمهورية الجديدة، وذلك بما يزيل عبء الإنفاق الصحى عن كاهل المواطن المصرى، فمن خلال التطبيق المرحلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ومع شموله كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030، يتم توفير الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة لكافة المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية دون تمييز.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية: أن منظومة التأمين الصحى الشامل نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية، مؤكدًا سعى الهيئة الدائم للارتقاء بكفاءة الخدمات الطبية وجودتها وجودة منشآتها لتلبية احتياجات المواطنين بشكل متكامل، منوهًا أن إنجازات هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة الرئيسى فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة خلال 4 سنوات، من تطبيق المنظومة بدءًا من محافظة بورسعيد فى عام 2019 مرورًا بمحافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) فى 2021، هى خير دليل على نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الأربع سنوات وهم عُمر نظام التأمين الصحى الشامل منذ 2019 وحتى الآن، شهدت تفانى وجهد دؤوب وعمل متواصل من كافة العاملين بالمنشآت التابعة للهيئة بالمحافظات سواء من الأطقم الطبية والإدارية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للوصول لأعلى مستويات رضاء المنتفعين عن خدمات التأمين الصحى الشامل، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.