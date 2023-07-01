التنمية المحلية: صعيد مصر ودع عقود الإهمال بفضل 30 يونيو والقيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - وقال هشام آمنة وزير التنمية المحلية إنه على مدار 9 سنوات منذ تولى الرئيس السيسى الرئاسة ودع صعيد مصر عقود من الإهمال والحرمان والتهميش بفضل ثورة 30 يونيو التى وضعت صعيد مصر على رأس أولويات جميع وزارات ومؤسسات الدولة.

وأضاف وزير التنمية المحلية " وتجسد ذلك بصورة كبيرة فى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى بلغت محافظات الصعيد المستهدفة فيها حوالى 68 % من المرحلة الأولى وتم تنفيذ مشروعات بها بحوالى 240 مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات التى نفذتها وزارات الدولة المختلفة فى جميع القطاعات المعنية، كما أنه فى لقاءه الأول مع قيادات البنك الدولى منذ ثمانى سنوات طلب الرئيس السيسى تعاون البنك مع الحكومة لتنفيذ برنامج فريد من نوعه يهدف لاحداث تنمية شاملة ومستدامة فى محافظات الصعيد وتحولها من محافظات طاردة تتزيل ترتيب تقارير الفقر والتنمية البشرية إلى محافظات قادرة على جذب الاستثمارات تتوفر فيها مقومات التنافسية والتنمية المستدامة".

وأوضح هشام آمنة أنه مع مطلع عام 2018 بدأ تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر باستثمارات مشتركة بين البنك الدولى والحكومة المصرية بنحو مليار دولار، وعلى مدار خمس سنوات وحتى يونيو 2023 تحول هذا البرنامج إلى قصة نجاح وطنية فى عهد الرئيس السيسى وأصبح نموذج تشيد به المؤسسات الدولية ويتم ادراجه على منصة الأمم المتحدة كأحد أهم البرامج المحققة لأهداف التنمية المستدامة فى العالم، وبالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة يونيو تم اختيار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للفوز بالجائزة السنوية كأفضل مشروع من بين المشروعات التى تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن عام 2023.

وأشار هشام أمنة إلى أنه طوال السنوات الخمس الماضية كان برنامج تنمية الصعيد يحظى بدعم ورعاية رئيس الجمهورية، ولم يقتصر الدعم الرئاسى فقط على تنفيذ المشروعات الانشائية وتدخلات التنمية الاقتصادية التى يتضمنها البرنامج، بل امتد ليشمل الممارسات المطورة للادارة المحلية التى طبقها البرنامج ويجرى الان تعميمها على باقى محافظات مصر.

بالتزامن مع احتفال المصريين بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة يكون برنامج تنمية الصعيد قد انتهى بشكل كامل من تنفيذ 3196 مشروعا بقيمة إجمالية 9.7 مليار جنيه من إجمالى 4453 مشروعا جارية ومنتهية باستثمارات إجمالية حوالى 16.39 مليار جنيه، كما تم تشغيل هذه المشروعات وإتاحة خدماتها للجمهور، وشملت هذه المشروعات خدمة مدينتين بالكامل بخدمات الصرف الصحى (قفط ونقادة) بالإضافة لخدمة خمس تجمعات قروية كبيرة تضم نحو 12 قرية بخدمات الصرف الصحى المتكامل، وتضمنت هذه المشروعات انشاء خمس محطات معالجة كبيرة وفق أحدث النظم، و15 محطة رفع وألاف الكيلو مترات من شبكات الانحدار وخطوط الطرد، ويستفيد من هذه المشروعات حالياً نحو نصف مليون مواطن بمحافظتى سوهاج وقنا.

كما شملت المشروعات المنتهية إنشاء أربعة محطات مياه شرب سطحية كبيرة لخدمة عدد من التجمعات القروية، فضلاً عن عدد كبير من المحطات الإرتوازية لتحسين قدرات شبكات المياه وإحلال وتجديدومدوتدعيم لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمدن وقرى محافظتى سوهاج وقنا.

كما شملت المشروعات أيضا تغطية نحو 12 ترعة فى قلب الكتل السكنية وأمام المرافق الخدمية والتعليمية ورصف نحو 1000 كيلو متر من الطرق فى المدن والقرى التى تم نهو توصيل المرافق لها، بالإضافة إلى إحداث تحسينات شاملة على خدمات الإنارة العامة وإدارة المخلفات الصلبة والمرور والحماية المدنية بالمحافظتين.

وفى إطار دعم البرنامج لبيئة الاعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، فقد تم الإنتهاء من تطوير وتشغيل 23 مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين والأعمال بكافة مراكز محافظتى سوهاج وقنا، بالإضافة لنهو تنفيذ خطط دعم وتطوير 4 تكتلات إقتصادية واعدة بالمحافظتين.، جار إنهاء المرحلة الأولى والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية لخطة طموحة لتطوير مرافق وخدمات ونظم إدارة 4 مناطق صناعية بسوهاج وقنا باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، ويشمل ذلك إمداد المناطق بخدمات ومرافق الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والكهرباء والإتصالات والحماية المدنية والطرق والمبانى الإنشائية والأسوار، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص من إدارة هذه المناطق، ومتوقع نهو كافة الأعمال بحلول 30 يونيو 2024، كما أنه جارى تنفيذ خطة طموحة لتطوير 12 تكتلا إقتصاديا زراعيا وحرفيا فى محافظات سوهاج وقنا والمنيا واسيوط ومتوقع إنهاؤها فى 30 يونيو 2024.

وبالتزامن مع العيد العاشر للثورة فقد تم البدء فى تنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية الحضرية وتطوير الواجهات النيلية بالمحافظات الأربعة تشمل مشاريع مواقف سيارات إقليمية ومحلية وأسواق حضرية وتطوير الواجهات النيلية والميادين العامة والساحات، وهى مشروعات من شأنها أن تتيح فرص عمل مستدامة وتعزز القيمة الجمالية والتخطيطية لمدن المحافظات المستهدفة ومتوقع إنهاؤها فى 30 يونيو 2024.

فيما يتعلق بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج تنمية الصعيد، وبالتعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية المحلية فقد تم الإنتهاء من تعميم منظومة التخطيط المحلى المطورة التى أرساها البرنامج بما تشمله من معادلة تمويلية لتوزيع المخصصات بشكل عادل بين المراكز، وتحديد سقف تمويلى لكل محافظة وتبنى نهج تشاركى شامل فى وضع الخطط الإستثمارية، وجارى بدءاً من العام المالى 24/25 تطبيق البرامج المطورة للإدارة المحلية والتى ستمكن المحافظات من الإستثمار فى مجالات دعم المرافق العامة والتنمية الاقتصادية والبناء على مخرجات ونتائج مبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة.

فى نفس الإطار جارى التنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط لتنفيذ خارطة طريق طموحة لتعظيم وحوكمة وتحسين إدارة الموارد الذاتية للمحافظات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنات المركزية ويعظم إيرادات المحافظات.

ولضمان استدامة الممارسات الجيدة للبرنامج فقد تم الانتهاء من تدريب كافة كوادر محافظات الصعيد العشر على تطبيق النظم المتطورة فى التخطيط وإدارة الأصول العامة وتنمية الموارد الذاتية وتبنى نهج شفاف ومنفتح فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ المشروعات، فضلاً عن النظم المطورة فى المشتريات ومتابعة تنفيذ المشروعات وتطبيق الإجراءات البيئية ونواحى السلامة والصحة المهنية فى إستثمارات الإدارة المحلية.

كما تم الانتهاء من تدريب كافة رؤساء المراكز والقرى ومسئولى وحدات حياة كريمة على مستوى 52 مركزا المستهدفين بالمرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية على الممارسات التى تضمن إستدامة الأثر التنموى لمشروعات المبادرة.

لقد مثل برنامج تنمية الصعيد نموذج لاهتمام دولة 30 يونيو بصعيد مصر، وهو الاهتمام الذى امتد لمبادرة حياة كريمة، حيث حظيت محافظات الصعيد ب 68% من استثمارات المرحلة الاولى وبما يعادل نحو 240 مليار جنيه، بالاضافة الى استثمارات غير مسبوقة فى مختلف القطاعات خلال السنوات العشر الماضية قاربت على تريليون ونصف التريليون جنيه.