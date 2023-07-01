إنجاز جديد.. فريق طبى مصرى ينجح فى غلق ثقب بالأمعاء دون جراحة

جدة - نرمين السيد - نجح فريق طبى بوحدة المناظير المتطورة بمستشفى أحمد ماهر التعليمى فى غلق ثقب فى أمعاء مريضة، على بعد متر واحد من المعدة باستخدام المنظار، ومن دون الاضطرار لإجراء عملية جراحية.





وأكدت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن وحدة المناظير المتطورة بمستشفى أحمد ماهر التعليمى، استقبلت مريضة تبلغ من العمر 32 عاما، تعانى من براز مدمم وانخفاض مستوى الهيموجلوبين بالدم، وقام فريق طبى بقيادة دكتور هانى أبو طالب ودكتور أحمد عبده استشاريين مناظير الجهاز الهضمى بالتعامل مع الحالة وعمل منظار أمعاء دقيقة ثنائى البالون طارئ.

وتبين وجود وحمات دموية كبيرة بالأمعاء الدقيقة، وأثناء التعامل مع النزيف بكى أرجون لوحظ ثقب بالأمعاء الدقيقة على بعد 1 متر من المعدة، واتخذ الفريق الطبى القرار بسرعة التعامل معه عن طريق المنظار بدون الحاجة إلى تدخل جراحى، منعا لتدهور الحالة، وتم تحسن وخروج الحالة بعد وضعها تحت الملاحظة لمدة 72 ساعة دون الحاجة لأى تدخل جراحى.

وصرح الفريق الطبى أن هذه التقنية تعتبر بمثابة إنجاز طبى يحدث لأول مرة، حيث لم يذكر استخدام منظار الأمعاء الدقيقة فى غلق ثقب بالأمعاء بعد منطقه الأثنى عشر قبل ذلك فى أى ورقة بحثية أو طريقة علاجية سبق نشرها فى مختلف الأكاديميات والهيئات البحثية حول العالم، وأدى هذا التعامل الاحترافى إلى إنقاذ حياة المريضة دون الحاجة للتدخل الجراحى.

وأكد أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن الهيئة تحرص دوما على توفير أحدث الإمكانيات والأجهزة العلمية بكافة وحداتها لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة، استنادا إلى وجود كوادر طبية مؤهلة للتعامل مثل هذه التقنيات الحديثة، وتحقيق الاستفاده القصوى منها.