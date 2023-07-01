ركوب الترند ينال من الراحلين.. بدأ مع الفنانين وانتهى مع مدير مدرسة المنيا

جدة - نرمين السيد - يبدو أن ركوب التريند أصبح هو المعيار، على وسائل التواصل الاجتماعى، فالأهم هو الحصول على أكبر عدد من الإعجابات والمشاركات، حتى لو كان ذلك على حساب أسر كاملة وسمعتهم، فالأهم لدى قادة الرأى على وسائل التواصل هو الحصول على الإعجابات وليحترق كل شئ آخر فى سبيل ذلك، فسبق أن نالت من فنانين ورياضيين، والآن طالت قطاع التعليم.





ولكن الغريب أن يلجأ بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى إلى ذلك والانسياق وراء الشائعات، التى يتم ترديدها على وسائل التواصل الاجتماعى دون دليل، أو تحقق من مصداقية المعلومات المتداولة، بحجة السبق وسرعة تداول المعلومة حتى لو كانت خاطئة، فى خرق لأبسط معايير وآداب العمل الصحفى، ويكونوا ألعوبة فى يد الترند.

وبلا شكل فإن واقعة وفاة مدير مدرسة بالمنيا خلال عمله الإضافى "عامل بناء"، لعدم قدرته على الإنفاق على أسرته، خير دليل على أزمة ركوب الترند التى أصبح يلهث ورائها العديد من الأشخاص، دون إدراك للأثر السلبى لما يتداولونه عبر صفحاتهم التى تضم الآلاف من المتابعين وفى بعض الأحيان من الملايين الذين يصدقون كذباتهم.







حيث تحولت أسرة المدير الراحل ونقابة المهن التعليمية، إلى منابر للدفاع عن رجل أفنى حياته فى تعليم الأجيال، ورحل عن الحياة لأسباب صحية، أمام سهام وسائل التواصل الاجتماعى التى لاحقت الترند بزعم أن الراحل فقد حياته خلال عمله الإضافى كعامل بناء، دون التأكد من المعلومة سواء كانت صادقة أو كاذبة.

وكشفت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فى بيان، اليوم السبت، عن الحقيقة حول وفاة مدير مدرسة بالمنيا.

ونفت النقابة العامة للمعلمين فى بيانها، صحة هذه المعلومات، وأنه المعلم سليمان محمد عبدالحميد مدير مدرسة صفط بالشرقية الابتدائية التابعة لمحافظة المنيا، وافته المنية، نتيجة أزمة قلبية حادة، وليس فى موقع بناء.

ومن جانبه نفى نجل المعلم الراحل سليمان محمد عبدالحميد، مدير مدرسة صفط الشرقية الابتدائية التابعة لمحافظة المنيا، ما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن وفاة والده خلال عمله الإضافى كـ«عامل بناء» لتحسين دخل الأسرة.

وأكد نجل مدير المدرسة الراحل، أن والده لم يعمل من الأساس فى قطاع البناء والتشييد، موضحًا أن الأسرة ميسورة الحال ولا تحتاج إلى أى مساعدات مادية ودخلها الشهرى يكفيها ويفيض.

وأشار إلى أن الأسرة تضرّرت بشكل كبير من الشائعات التى طالت والده الراحل، الذى كان مشهودا له بالكفاءة والتفانى فى العمل التربوى، بالإضافة إلى أنه كان أحد القيادات الحزبية فى المنيا لثانى أكبر حزب فى مصر.

وناشد ابن المدير الراحل، بعدم الانسياق وراء ما يُقال عبر وسائل التواصل الاجتماعى.