فرق 100 يوم صحة تجوب الشوارع لتقديم الخدمات الطبية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - قالت وكيلة وزارة الصحة والسكان فى الإسكندرية الدكتورة أميرة طهيو، إن الفرق الثابتة والمتنقلة تجوب شوارع الإسكندرية وتواصل أعمالها بنجاح خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار متابعة فعاليات الحملة القومية "100 يوم صحة"، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان للمواطنين وزائرى الإسكندرية، وسط إقبال متزايد من المواطنين".





وأوضحت طهيو - فى بيان اليوم السبت - أن المبادرة يتم تنفيذها فى جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، بالإضافة إلى وجود 140 فرقة ثابتة و25 فرقة متحركة و8 عيادات متنقلة. يشار إلى أن المبادرة تشمل تكثيف تقديم الخدمات الصحية من خلال تفعيل مبادرات الصحة العامة، والتى تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية وفحص المقبلين على الزواج، وكذلك مبادرة العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى.

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