الزراعة: أكثر من 24 ألف أضحية استقبلتها المجازر خلال أيام العيد

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن متابعة غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة الزراعة، فى اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أى شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد.

وقال محمود الأعرج المنسق الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - فى بيان اليوم - إن إجمالى عدد المذبوحات من الأضاحى بالمجازر الحكومية فى اليوم الرابع والأخير لعيد الأضحى المبارك وثالث أيام التشريق، بلغت حوالى 2158 أضحية، ليصل إجمالى ما تم ذبحه طوال أيام العيد 24 ألفا و640 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال.. لافتا إلى أن كافة المجازر الحكومية قدمت جميع خدماتها بالمجان للمواطنين خلال الأيام الأربعة.

فى سياق آخر، أوضح الأعرج أن إجمالى عدد الاستفسارات التى وردت إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة الزراعة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعى، بلغت خلال فترة الإجازة وحتى الآن 355 استفسارا، فضلا عن 143 شكوى، حيث تلقت الغرفة اليوم السبت، رابع أيام عيد الأضحى، 83 استفسارا، و43 شكوى تم التفاعل مع جميعها، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية الممثلة فى الغرفة.

وأشار المنسق الإعلامى لوزارة الزراعة إلى أن كافة الأجهزة الخدمية والإنتاجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على مستوى محافظات الجمهورية، تواصل العمل فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، باستمرار العمل ومتابعته، وإلغاء الإجازات والراحات والعمل بنظام النوبتجيات، حتى لا تتأثر الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين، والتواصل مع المزارعين.

ولفت إلى أن الحدائق التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى "الحيوان بالجيزة والمحافظات، فضلا عن حديقتى الأسماك والاورمان"، استقبلت خلال أيام العيد الأربعة أكثر من 250 ألف زائر، لقضاء عطلة العيد.

وفيما يتعلق بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، أصدر المعمل اليوم حوالى 500 شهادة بنتائج فحص متبقيات المبيدات، الميكروبيولوجى وبقايا العقاقير البيطرية للمنتجات الزراعية والغذائية المختلفة، مع الاستمرار فى استقبال العينات من العملاء.

فى سياق متصل، واصلت محطة إعداد التقاوى بسخا اليوم أعمال الإعداد والغربلة وإزالة الزغب، وذلك فى إطار التجهيز لتقاوى المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير التقاوى المعتمدة والجيدة للمزارعين ذات إنتاجية عالية بأسعار مناسبة.

وتواصل أيضا القطاعات الخدمية التابعة لوزارة الزراعة العمل خلال إجازة العيد، وغرف العمليات الفرعية بها، وغرف عمليات المحافظات، وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومركز البحوث الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والإدارة المركزية للحجر الزراعى، ومشروع مكافحة وحصر العفن البنى فى البطاطس.

كما ينفذ مسئولو الإدارة المركزية لحماية الأراضى، ومهندسو الحماية، حملات للمرور والمتابعة بمديريات الزراعة فى المحافظات، لمتابعة سير العمر، واستمراره خلال إجازة العيد، فضلا عن التفاعل مع البلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدى على الرقعة الزراعية، وإزالة أى حالة بناء عليها.

وتستقبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، شكاوى واستفسارات المواطنين خلال فترة الإجازة على أرقام الخط الساخن: 15500 و19516 من الساعه 10 صباحا وحتى 4 مساء، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس آب 01111866710.