فى ذكرى 30 يونيو.. ماذا قدمت الدولة للحفاظ على «صحة المصريين»؟

جدة - نرمين السيد - ‎وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، فى ذكرى ثورة 30 يونيو، إن مصر حققت المعادلة الصعبة فى التعامل مع وباء كورونا برؤية ودعم غير محدود من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

‎وأوضحت وزارة الصحة، أن مصر حققت 99% من مستهدف التطعيم ضد كورونا بالجرعة الأولى.

وأشارت إلى أن ‎منظمة الصحة العالمية تدعو إلى توثيق ودراسة التجربة المصرية فى إدارة أزمة وباء كورونا.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أكد فى وقت سابق، أن القطاع الصحى شهد طفرة غير مسبوقة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، بين عامى 2014 إلى 2023، شملت جميع المجالات، سواء فى البناء أو التطوير أو العلاج، وكانت فى مجملها، تسعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصرى، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المشروعات التى شهدها القطاع منذ عام 2014 وحتى الآن بلغت 965 مشروعا، بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه، بينهم 296 مشروع إنشاء جديد، بتكلفة 49,91 مليار جنيه، بالإضافة إلى669 مشروع تطوير، بتكلفة 41,40 مليار جنيه.

وأضاف عبدالغفار أن مبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة، تحت شعار 100 مليون صحة بدأت بالمبادرة الأم للقضاء على فيروس سى، حيث تم عمل مسح شمل 64 مليون مواطن، عقبه علاج 4 ملايين مواطن، ثم جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، وتم مسح 45 مليون طفل، وتحويل 1.5 مليون طفل للمتابعة والتقييم والعلاج، موضحا أن المبادرة نجحت منذ إطلاقها فى خفض معدل انتشار الأنيميا بنسبة 25% لتأتى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والتى نجحت فى تقديم 36 مليون خدمة ما بين الفحص والكشف المبكر عن أورام الثدى، والعلاج بالمجان، محققة طفرة كبيرة، تمثلت فى ارتفاع نسبة اكتشاف المرض فى مراحله الأولى إلى 70% مقابل 58% اكتشاف للمرض فى مراحل متأخرة قبل إطلاق المبادرة.

وتابع أن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، نجحت فى عمل المسح السمعى لـ 4.9 مليون طفل حديث الولادة، وقدمت العلاج الدوائى والفحوصات المتقدمة لـ 11 ألف طفل، إلى جانب تركيب سماعات لـ 9610 أطفال، وتبعتها مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، والتى فحصت 2 مليون سيدة حامل، وحولت 29 ألف سيدة للعلاج والمتابعة، لتأتى مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، التى تمكنت من فحص 32 مليون مواطن، ثم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، التى تمكنت من فحص 6 ملايين مواطن، وقامت بتحويل 3 ملايين حالة للمتابعة والعلاج.

وقال عبدالغفار إنه استكمالا للمبادرات الرئاسية، جاءت مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، والتى أدرجت فى برنامجها متابعة 116 ألف حالة، وصرفت العلاج لـ 2000 حالة، مضيفا أن المبادرات الرئاسية تضمنت مبادرة رعاية كبار السن، والتى تمكنت من مسح 740 ألف مواطن من كبار السن، وأحالت 34 ألف مواطن للمتابعة والعلاج.