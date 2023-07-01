مباريات الزمالك المتبقية فى الدورى.. تعرف عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يوليو 2023 09:30 مساءً - أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد المباريات المتبقية لفريق الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري.

ويلتقي الزمالك مع فيوتشر السبت 8 يوليو باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين يوم الخميس 13 يوليو فى الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وفى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة يستضيف الزمالك نظيره فاركو الأحد 16 يوليو في تمام الساعة 9:30 باستاد القاهرة الدولي.

ويدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، منح الفرصة للبدلاء وبعض الناشئين حتى نهاية الموسم الحالى من الدورى الممتاز.

ويأتى قرار أوسوريو بتجربة البدلاء والناشئين لتقييمهم بشكل نهائى قبل اتخاذ قرار يخص مصيرهم مع الفريق، خصوصاً بعد فقدان الزمالك بطولة الدورى والمقعد المؤهل لدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل.

وظهرت بعض الملامح لفكر أوسوريو خلال مباراة المحلة الماضية بالدورى وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة، بعدما دفع بلاعبين من الشباب فى المباراة، فضلاً عن بعض البدلاء فى التشكيل الأساسي.

وأجبرت البطولة العربية المدرب الكولومبي على عدم التعجل فى حسم ملف الراحلين عن الفريق، حيث من المقرر أن تنطلق البطولة 28 يوليو ويستهلها الفريق بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي.