ذبح 946 أضحية بالمجان فى مجازر محافظة الغربية

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، جهود مديرية الطب البيطرى خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك واستقبال المجازر للأضاحى، حيث استقبلت مجازر المحافظة عدد 946 أضحية متنوعة بين: أبقار، جاموس، ضأن، ماعز وجمال.





وقال المحافظ -فى بيان اليوم السبت- إن خدمات الذبح قدمت بالمجان خلال فترة العيد لضمان إتمام عمليات ذبح نظيفة غير ملوثة للبيئة وأكثر أماناً على صحة المواطنين والتأكد من خلو اللحوم من أى مسببات مرضية. بدوره، أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم توقيع الكشف على الحيوانات وفحص كافة المذبوحات بالمجان خلال هذه الفترة. كما قام محافظ الغربية بجولة مفاجأة فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، لتفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع مدينة المحلة الكبرى ومركز زفتى.

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