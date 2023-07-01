تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين مدارس القاهرة (رابط)

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، للعام الدراسى 2023/2024، اعتبارا من اليوم السبت.





ويمكن للطلاب الراغبين فى التحويل الدخول إلى هذا الرابط: https://eduserv.cairo.gov.eg وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى أن هذه الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، بداية من الصف الثانى لرياض الأطفال KG2 إلى الصف الثالث الثانوى العام. ويتم التنبيه مشددا بضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس تمت من خلال استمارة الخدمات الإلكترونية، مع العلم بأن التحويل الورقى "اليدوى" مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

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