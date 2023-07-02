بتكلفة تجاوزت 318 مليار جنيه.. إنجازات الدولة فى مجال الإسكان الآمن

جدة - نرمين السيد - وتزامنا مع ذكرى احتفالات ثورة 30 يونيو، نشرت قناة "إكسترا نيوز"، أن إنجازات الدولة فى مجال الإسكان الآمن، بتكلفة تجاوزت 318 مليار جنيه. ونجحت الدولة فى عام 2021 فى تطوير جميع المناطق غير الآمنة وعددها 357 منطقة.

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