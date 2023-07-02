محجوب: الشهيد هشام بركات له دور كبير فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون

جدة - نرمين السيد - قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه قام بعمل خداع استراتيجى فى الجلسة الأخيرة من القضية وادى النطرون، حيث تظاهر القضاه القائمين على هذه القضية أنه لم يكون بها حكم، وذلك بسبب التهديدات الكثيرة التى تلقوها آنذاك، معبراً:" اتبعتلى رسالة إنى أخاف على عيالي، والشهيد هشام بركات كان له دور كبير فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون، هو الذى أحال القضية لمحكمة الجنايات وهو الذى تسلم القضية فى ٣٠ يونيو".





وأكد المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من خلال عمله بعد ٣٠ يونيو علم وصول أحد المتهمين الإخوان والذى كان فى منصب نقيب المحامين فى التل الكبير وهو هارب حالياً، قائلاً:" لا يوجد مواطن أو مسئول أو محامى أو قاضى شريف يحب وطنه يفعل مافعله هذا الشخص، حيث أرسل إيميل لمحمد مرسى بأنه يجب التخلص من خالد محجوب سريعاً قبل النطق فى القضية".

وتابع:" بدأ الإخوان يقتحمون دائرة أصدقائى والمقربين كى يأثروا عليهم ومن ثم إقناعي، ووالدتى لما كانت بتتعالج فى فرنسا كونت دايرة أصدقاء فى فرنسا وكانوا مصريين الجنسية وبدأ الإخوان التفتيش فى هذه الدايرة واقتحامها هى الأخرى".

واستطرد:" فى ٢٠٠٨ كنت عضو المكتب الفنى لوزير العدل ممدوح مرعي، وكنت مسئول عن غرفة أزمات وزارة العدل، وتم ترشيحى من قبل أحد الأصدقاء بعرض توقيع مصر على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وتم اختيارى لحضور هذا المؤتمر لأنى كان لدى قضية تعذيب وأنا قاضى جزئى فى محكمة امبابة، وأنا قاضى بحكم فى العدل ولم ولن يتم استغلالى فى غير ذلك، وكان الرأى بالرفض لهذا الطرح، وصديقى الذى رشحنى للقضية عاود الاتصال بى مرة أخرى".

وأشار إلى، أنه فى أواخر عام ٢٠١٣ أخبره هذا الصديق أنه مُرشح لمنصب كبير وطلب منه إرسال جواز سفره الخاص على الإيميل، قائلاً:" كان من الصعب تنفيذ طلبه، وقال لى المحكمة الجنائية الدولية تريد قاضى محترف، وجالى إحساس إن فيه حاجة غلط، وبالفعل كان هدف الاتصال متمثل فى أنه سوف يتم تكوين لجنة خاصة بسوريا مرتبطة بالإعلان الذى تم بقطع العلاقات مع سوريا، وعاوزين قاضى يلم الأدلة ضد النظام السورى ويبقى مع الجيش الحر، وقال أن هذا الملف سوف يتم تقديمه للمحكمة وأننى سوف أكون رئيس الوفد، وبعد ذلك الوفد سوف يلتقى مع الرئيس محمد مرسي، ومقابل تولى هذا الملف سوف يتم تعيينى فى منصب دولى هام وليس محلي، وعلى الفور قمت بقطع علاقتى بهذا الشخص لأننى علمت أن الإخوان أثروا عليه بكل الطرق وأنه وسيلة وحلقة وصل بينى وبينهم".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.