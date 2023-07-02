المستشار خالد محجوب: القضاة مستقلون ويحكمون بما يملى عليهم ضميرهم

جدة - نرمين السيد - قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن طلبات المحكمة فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون خلال حكم المعزول لم تحقق بسبب أن المنوط به تنفيذ الطلبات فى النيابة العامة، كان يرفض ذلك لأنه طلب غلق هذه القضية.





وأضاف المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أنه لجأ إلى قانون الإجراءات الجنائية، والذى بالرغم من أنه صدر منذ فترة طويلة، إلا أنه مواكب حتى الآن لما يجرى من حالات.

وتابع: "طلبات المحكمة كى تحقق القانون رسم لها طريقين، الأول أن أكلف النيابة العامة بتنفيذ طلباتى كمحكمة، ووقتها كنا مُسلمين بأن الذى يعتلى النيابة موالى لهذا التنظيم، لأنه وقتها طلب غلق القضية عند هذا الحد، ولذلك اتخذنا الطريق الثانى، وهو مأمور الضبط القضائى، لأنه موظف عام ولا يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة، ولذلك وقتها استدعيت قائد حرس المحكمة، وطلبت منه أن تكون الجلسات طبيعية، ولو لم يتحقق ذلك سنقوم بتوقيع جزاءات، نظرًا لتعطيل عمل المحكمة".

وأشار إلى أن رئيس حرس المحكمة حضر، وأبلغناه أننا نريد مأمور الضبط القضائى المسئول عن القسم الذى يتبع الدائرة المختصة بالقضية، وطلب هو وقتها بأن يكون يُوجه خطاب من المحكمة لرئيسه فى العمل، ووقتها كان هذا الشخص هو مساعد وزير الداخلية.

وأردف: "بالفعل سلمناه الطلبات التى نريدها، من خلال ورقة رسمية وحصلت عقبة أمامنا وقتها، بأن الأوراق يجب أن تكون ممهورة بختم النيابة العامة، وفى هذا الوقت النيابة العامة كانت تريد غلق القضية، ولذلك وقتها لجأنا إلى القانون الذى يمنحنا الحق فى أنه فى حالة رفض النيابة وضع الختم على الأوراق، من حق المحكمة أن تقدم طلباتها بدون الختم".

ولفت إلى أنه وقتها استكملنا الشهود، وطلبنا حضور وزير الداخلية وقتها محمود وجدى وحضر بالفعل، وتم تشكيل وقتها ملحمة قانونية من محامين مصر مع الطاعن على قرار المحكمة، ووجدنا حشود من المحامين جاءوا على رأسهم بعض المحامين الذين تم منحهم توكيلات من أسر الشهداء الذين قتلوا فى أحداث 25 يناير وكان على رأسهم المحامى أمير سالم ومحمد عبد الوهاب.

وأكد المستشار خالد محجوب، أنه قاضى مستقل ويحكم بما يملى عليه ضميره، ولم يكن بدافع سياسى نهائيا، لأن المعزول كان فى هذه القضية.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولى.