رئيس الوزراء السويدى يزور أمريكا 5 يوليو لبحث انضمام بلاده للناتو

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، فى بيان اليوم السبت، إن "الرئيس الأمريكى جو بايدن يتطلع إلى استقبال رئيس الوزراء السويدى أولف كريسترسون فى البيت الأبيض يوم الأربعاء المقبل)؛ لتعزيز العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والسويد".
وأضافت أن "الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء السويدي، سيراجع التعاون الأمنى المتنامى بين البلدين، ويؤكدان وجهة نظرهما بأن السويد يجب أن تنضم إلى الناتو فى أقرب وقت ممكن".
وذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أن بايدن وكريسترسون سيناقشان التزامهما المشترك بدعم أوكرانيا فى مواجهة الحرب الروسية، ولتوثيق التنسيق عبر الأطلسى بشأن الصين. كما سيتحدثون عن التنسيق الوثيق فى معالجة أزمة تغير المناخ، بالإضافة إلى التقنيات الجديدة والناشئة.
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