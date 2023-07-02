خالد محجوب لـ«الشاهد»: سجن وادى النطرون الوحيد الذى لم يصور اقتحامه

جدة - نرمين السيد - أضاف محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السجن الوحيد الذى لم يتم تصويره خلال الاقتحام هو وادى النطرون، فسجن أبو زعبل والمرج تم تصويرهما، مؤكدًا أن الشهيد قدم 134 صورة للأحداث التى تمت داخل سجن وادى النطرون.

وأكد أن الصور كشفت أن الأحداث التى تمت كانت كبيرة ومخططة، وكان المقدم أبو الأسرار سعيد وأول مرة يخرج هذه الصور، مشيرًا إلى أن مجهودة لم يذهب وتم تفريغه فى المحكمة واستشهد هو بعد ذلك.

وتابع أنه لا يستطيع القول أن هناك ربطًا بين استشهاده وشهادته، لكنه من الشهداء الأبرار الذين قدموا شهادتهم للوطن.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.