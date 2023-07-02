المستشار خالد محجوب: «عكاشة» شهد على من دخلوا سيناء واقتحموا السجون

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن “عكاشة” كان يعمل فى سيناء وعند سؤاله اعتقد أن كلامه به ضغينة أو خلاف، مشيرًا إلى أنه وقتها طلب شهود طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، والذى يعطى حق استدعاء أى شخص حتى لو بقرار ضبط وإحضار وفعل ذلك ولكن بعد تطبيق فكرة الاستدعاء.

تابع، أن العميد خالد عكاشة، كان يعمل فى سيناء وحدث تعدى على الأكمنة وتدمير سجون وأقسام، وكان قد خرج على المعاش ولكنه جاء المحكمة ليشهد.

وأكمل، أنه سأله هل تعى الكلام الذى تقوله لأنه جاء من تلقاء نفسه بعد أن حلف القسم وقال له "أنت متأكد من هذه المعلومات"، فقال "شكل لجنة وتنتقل وتشوف"، وذلك لأنه كان شاهد عيان على من دخلوا لسيناء ونفذوا اقتحام السجون.

وأشار إلى أنه كمحكمة اكتشف جريمة وليس أى جريمة فهى التعدى على سيادة الدولة وهذا يعد عمل شبه عسكري.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.