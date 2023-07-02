جدة - نرمين السيد - وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.
واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش فى الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة فى اللجان لرصد أى مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود فى كراسة الأسئلة لضبط أى طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الفيزياء للعلمي والتاريخ للأدبى اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.