توافد طلاب الثانوية العامة إلى اللجان لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ

جدة - نرمين السيد - بدأ طلاب الثانوية الثانوية العامة فى التوافد على اللجان حيث يؤدون، بعد قليل، امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، عقب توقف بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.





وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الملاحظين عادوا إلى الاستراحات واستلم رؤساء اللجان المدارس مرة أخرى. وشددت الوزارة على أنه جرى التواصل مع رؤساء اللجان للتأكد من تواجدهم فى مقر عملهم استعدادا لامتحان الفيزياء والتاريخ. ونوهت الوزارة بأن أسئلة امتحان الفيزياء مخصص لها 60 درجة، وسؤالين مقاليين مخصص لهما 4 درجات، والأسئلة الموضوعية 44 سؤالا مخصص لها 56 درجة، ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 46 سؤالا، أما بالنسبة لمادة التاريخ، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 46 سؤالا. وشددت على أن 70% من الأسئلة فى التاريخ والفيزياء للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير، والأسئلة ستكون متزنة وخالية من الأخطاء وصياغتها واضحة وإجاباتها قصيرة خاصة فى الأجزاء المقالية.

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