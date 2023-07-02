بدء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم والرياضيات) الامتحان فى مادة الفيزياء، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ.

ويستمر الامتحان فى المادتين لمدة 3 ساعات، حتى الثانية عشرة ظهرا، ويتكون من 46 سؤالا، بينهم 44 سؤالا موضوعيا "اختيار من متعدد" يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت" وسؤالى مقال، ويخصص لأسئلة الاختيار من متعدد 56 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 4 درجات فقط، بإجمالى 60 درجة للمادة.

وبالنسبة للأسئلة الموضوعية فتنقسم إلى 32 سؤالا مخصص لهم درجة واحدة، و12 سؤالا مخصص لهم درجتين، أما سؤالى المقال فيخصص لكل منهما درجتين، وهذه المواصفات تنطبق على امتحانى الفيزياء والتاريخ معا.

وفتحت 2079 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، أبوابها لاستقبال الطلاب من الساعة 8:15 صباحا لإنهاء إجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية والكشف عن حيازة أية أجهزة قد تساعد على الغش الإلكترونى، وتسلم الطلاب ورقتى الإجابة (البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية) قبل بدء الوقت الرسمى للامتحان بـ10 دقائق، لملئ البيانات الخاصة بهم، وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أما كراسات الأسئلة فبدأ توزيعها عند دقات التاسعة.

ويتسلم الطلاب كراسة للأسئلة وورقتى إجابة إحداهما "بابل شيت" للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد والثانية للإجابة على الأسئلة المقالية، إضافة إلى كتيب المفاهيم، وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة بكتابة بياناتهم على كراسة الأسئلة ورقتى الإجابة بدقة.

ولن يعتد بأى إجابة داخل كراسة الأسئلة، كما وجهت الوزارة بتظليل الدوائر المعبرة عن إجابات أسئلة الاختيار من متعدد بشكل كامل دون وضع علامة "صح" أو "خطأ" داخل الدائرة، أو تظليل أكثر من دائرة للإجابة عن السؤال الواحد، واستخدام اللونين الأسود أوالأزرق فقط.

وتنقسم أسئلة الامتحان إلى: 30% أسئلة لمستويات التفكير العليا، 40% للمستويات المتوسطة، و30% للمستويات البسيطة.

ويتم توزيع كراسات الأسئلة على الطلاب فى 4 نماذج تتفق من حيث الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، وتوزع على الطلاب بطريقة معينة بحيث لا يحصل طالبين متتالين على نفس النموذج.

ووجهت الوزارة الطلاب بتسليم كراسة الأسئلة رفقة ورقتى الإجابة، وكذلك كتيب المفاهيم، فى نهاية كل امتحان.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، اليوم الأحد، اختبار مقاييس المفاهيم "الفيزياء"، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق.

امتحانات الثانوية العامة

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الثانوية العامة هذا العام الدراسى 2022-2023، لأكثر من 783 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، أمام 2097 لجنة.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى: 85% موضوعية بنظام "البابل شيت"، و15% مقالية، وتجرى بنظام "Open book"، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وانتهى الطلاب خلال يومى 12 و13 يونيو الجارى، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، وهى مواد نجاح ورسوب، يترتب التغيب عنها دخول الطالب امتحان الدور الثانى.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو المقبل.