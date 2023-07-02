عودة الحجاج ووصول «فخر القناة» لترسانة بورسعيد على رأس اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان عودة أول أفواج حجاج بيت الله الحرام .. شركة "رواف منى" السعودية تعتذر للمصريين وتعلن استعدادها لتعويضهم فورا، قالت صحيفة الأهرام، يبدأ حجاج السياحة التوجه إلى المدينة المنورة اعتبارا من اليوم ولمدة 7 أيام، وأنهى حجاج بيت الله الحرام غير المتعجلين مناسك حج هذا العام أمس بعد رمى جمرات ثالث أيام التشريق وعادوا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة والوداع تمهيدا لمغادرة العاصمة المقدسة سواء إلى المدينة المنورة أو العودة لبلادهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة مصر للطيران قامت أمس بتسيير 15 رحلة جوية بواقع 10 رحلات جدة ـ القاهرة و5 رحلات المدينة ـ القاهرة، لعودة حجاج بعثة وزارة السياحة والآثار ووزارة النقل والمواصلات وحجاج قرعة القاهرة وتضامن المؤسسة والترانزيت والسياحة وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

ولفتت إلى أن، شركة "رواف منى" لخدمات الحجاج تقدمت باعتذار رسمى إلى حجاج شركات السياحة الذين أضيروا من بعض القصور فى مخيماتهم خلال موسم الحج هذا العام، مؤكدة حرصها على التعويض العاجل والفورى لكل حاج أضير من هذا القصور.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان وصول الحوض العائم "فخر القناة" إلى ترسانة بورسعيد البحرية.. قالت صحيفة (الأهرام) "إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير ورفع قدراتها، أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وصول الحوض العائم (فخر القناة) إلى ترسانة بورسعيد البحرية، بعد نجاح عملية عبوره عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب فى عملية عبور خاصة، مقطورا بواسطة القاطرة POSH HAWK، فى رحلته قادما من ترسانة SANG SANGIN بكوريا الجنوبية".

وبحسب الصحيفة، فقد أكد رئيس الهيئة أن الحوض العائم "فخر القناة"، يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة فى مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة، فى ظل إستراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل عبر تقديم خدمات إضافية للسفن العابرة للقناة، تعتمد على تطوير منظومة الإصلاحات الخارجية، واستغلال الموقع المتميز للترسانة فى مدخل القناة الشمالى.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان "فوز مصر بجائزة "أجفند" الدولية"، قالت صحيفة (الجمهورية)، "فازت مصر ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية (برنامج الخليج العربى للتنمية) "أجفند" لعام 2022، فى مجال "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" عن مشروع "التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر DT4SDE الذى يستهدف تحسين جودة حياة الأفراد من خلال تعزيز استخدام وسائل وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشر الوعى المجتمعى بأهميتها، ودعم التنمية المجتمعية المستدامة عن طريق تنمية القدرات الرقمية للمواطنين وتهيئتهم للتعامل مع عملية التحول الرقمى، وصولا إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميا فى كافة مناحى الحياة.

وبحسب الصحيفة، فقد أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المشروع يتم تنفيذه فى إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمى.